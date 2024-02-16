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Спасательный жилет обязателен. Напоминаем правила безопасного поведения на льду

16 февраля 2024 08:51
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Ходят по тонкому льду. Речь о поклонниках зимней рыбалки. К сожалению, они то и дело появляются в новостях об утонувших рыбаках. Но кажется, это ни сколько не заставляет других быть осторожнее. Не стоит забывать об элементарных правилах безопасности.

Гости программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Екатерина Михалева, ведущий специалист по связям с общественностью и Александр Галицкий, главный водолазный специалист отдела Республиканской водолазно-спасательной службы.

Александр Меженный, ведущий:
Есть ли статистика, которая говорит о том, что происходит в Беларуси?

Спасательный жилет обязателен. Напоминаем правила безопасного поведения на льду-1

Екатерина Михалева, ведущий специалист по связям с общественностью:
Да, мы регулярно подбиваем эти данные. На сегодня у нас было спасено 10 человек. Если сравнивать с предыдущим годом, то было спасено 17. К сожалению, статистика и печальная, утонуло 16. В прошлом году утонувших было 30. Но нет ни одного несовершеннолетнего.

Александр Меженный:
Есть ли какие-то дружины, которые запрещают выход на лед, или вы по-другому работаете?

Екатерина Михалева:
Мы активно ведем профилактическую работу. Рейдовые мероприятия у нас есть, ведем мы их совместно с представителями МЧС, регулярно выходим на лед. Сообщаем рыбакам, что им необходимо надевать жилет спасательный, а также различные информационные материалы, чтобы они помнили и знали, что выход на лед – это дело непростое и опасное. Активно проводятся и встречи в школах, колледжах.

Александр Меженный:
Большое ли количество людей идет в профессию водолаз?

Спасательный жилет обязателен. Напоминаем правила безопасного поведения на льду-4

Александр Галицкий, главный водолазный специалист отдела Республиканской водолазно-спасательной службы:
Ротация кадров большая, много приходят и много уходят, к сожалению. Могу сказать, что в местах гибели людей областные и городские организации ОСВОД устанавливают знаки информационные, где сообщают: здесь утонул человек. Чтобы у людей, находящихся на этом водоеме, сформировалось понятие: не подвергать жизнь опасности. Выход на лед только в спасательном жилете, это обязательно.

Подробности в видео.

# Правила безопасности # общество # Александр Меженный # Александр Стасевич # Александра Каштанова

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