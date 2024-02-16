Спасательный жилет обязателен. Напоминаем правила безопасного поведения на льду

Ходят по тонкому льду. Речь о поклонниках зимней рыбалки. К сожалению, они то и дело появляются в новостях об утонувших рыбаках. Но кажется, это ни сколько не заставляет других быть осторожнее. Не стоит забывать об элементарных правилах безопасности. Гости программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Екатерина Михалева, ведущий специалист по связям с общественностью и Александр Галицкий, главный водолазный специалист отдела Республиканской водолазно-спасательной службы. Александр Меженный, ведущий:

Есть ли статистика, которая говорит о том, что происходит в Беларуси?

Екатерина Михалева, ведущий специалист по связям с общественностью:

Да, мы регулярно подбиваем эти данные. На сегодня у нас было спасено 10 человек. Если сравнивать с предыдущим годом, то было спасено 17. К сожалению, статистика и печальная, утонуло 16. В прошлом году утонувших было 30. Но нет ни одного несовершеннолетнего. Александр Меженный:

Есть ли какие-то дружины, которые запрещают выход на лед, или вы по-другому работаете? Екатерина Михалева:

Мы активно ведем профилактическую работу. Рейдовые мероприятия у нас есть, ведем мы их совместно с представителями МЧС, регулярно выходим на лед. Сообщаем рыбакам, что им необходимо надевать жилет спасательный, а также различные информационные материалы, чтобы они помнили и знали, что выход на лед – это дело непростое и опасное. Активно проводятся и встречи в школах, колледжах. Александр Меженный:

Большое ли количество людей идет в профессию водолаз?