Лукашенко заявил о задержании диверсантов на границе: контртеррористическая операция завершена

Несколько диверсантов задержаны на украинской границе. Президент Беларуси Александр Лукашенко озвучил подробности контртеррористической операции, которая завершилась в пятницу, 16 февраля. Об этом информирует Telegram-канал «Пул Первого».

Граждане Украины с помощью беспилотных летательных аппаратов по болотам попытались зайти на белорусскую границу, перебрасывали взрывчатку для совершения диверсий. «Прежде всего на территории Российской Федерации и Беларуси. Только что закончилась контртеррористическая операция, которую вы даже не заметили. И хорошо», – рассказал белорусский лидер.

Президент заявил, что были задержаны все диверсанты. В их числе был и белорус. «И это практически два-три раза в неделю. Мы можем успокоиться? Не можем. И нам, и мне, как Президенту и власти, прежде всего очень важно поддержка и монолит всех нас и нашего народа. Мы руководители, от нас все зависит», – сказал Александр Лукашенко.