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Только черники скупили более 1250 тонн. Как заготавливают ягоды в Беларуси

26 июля 2020 21:21
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Новости Беларуси. Уборочная кампания – это ведь не только о зерновых. Естественно, это еще и картофель, и традиционные для нас овощи и корнеплоды, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Но кроме этого Беларусь славится еще и тем, что в отдельных регионах сами люди развивают какое-то свое одно направление, которое дает максимальный урожай – сказываются особенности почвы и климата.

Только черники скупили более 1250 тонн. Как заготавливают ягоды в Беларуси-1

Столинчане живут за счет огурцов, в пригороде Гомеля Костюковке и Еремино десятки тысяч рублей делают на малине. За три месяца купить авто – не проблема. И если малина из Еремино идет напрямую в Москву, то клубника из Костюковки – на внутренний рынок. Правда, местные признают: лидеры по этой ягоде в стране – все же Лунинец и Ольшаны.

Только черники скупили более 1250 тонн. Как заготавливают ягоды в Беларуси-4

Или вот Глубокое. Здесь тоже есть свой символ, который со временем стал для местных и способом заработка – вишня. Растет она по всему району – спасибо за это местные говорят селекционерам. Когда-то те и привезли сюда «заморские саженцы». Со временем ягода стала морозоустойчивой, пошли хорошие плоды. Направление настолько развилось и прижилось, что в городе агроному Болеславу Лапырю даже памятник установили. Считается, что именно этот селекционер сделал ягоду знаменитой на всю округу. А вот на весь мир глубокскую вишню вот уже несколько лет прославляет местный фестиваль – вишневый.

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Только черники скупили более 1250 тонн. Как заготавливают ягоды в Беларуси-7

Уже 12 лет подряд Надежда на сезон черники обязательно берет отпуск. Неплохой заработок дает ягода. Порой приходится работать с рассвета и до поздней ночи. Такая возможность есть не у всех, потому отличный вариант – пункты приема.

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Только черники скупили более 1250 тонн. Как заготавливают ягоды в Беларуси-10

Светлана Мисник, заготовитель Поставского филиала Витебского областного потребительского общества:
Есть постоянные люди, которые приезжают и каждый день сдают ягоды на 100-120 рублей, семьи. Людям эта лишняя копейка не помешает. Сейчас самое время, сезон такой.

Только черники скупили более 1250 тонн. Как заготавливают ягоды в Беларуси-13

Поставские заготовители принимают ягоду сразу в трех районах – своем и двух соседних (Браславском и Шарковщинском). За две недели только черники 30 тонн, и сезон еще не окончен. Часть оставят для продажи в своей торговой сети. Остальное – на экспорт.

Только черники скупили более 1250 тонн. Как заготавливают ягоды в Беларуси-16

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Только черники скупили более 1250 тонн. Как заготавливают ягоды в Беларуси-18

Андрей Дрозд, первый заместитель председателя правления Поставского филиала Витебского областного потребительского общества:
Свозим на распределительные склады и производим ее заморозку, а затем отправляем на экспорт. За машину черники – это 20 тонн отгрузки, просчитываем с учетом всех расходов – мы получаем в районе 15-18 тысяч белорусских рублей.

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Только черники скупили более 1250 тонн. Как заготавливают ягоды в Беларуси-21

Александр Жук, начальник отдела заготовок Поставского филиала Витебского областного потребительского общества:
Латвийская фирма, которая непосредственно покупает у нас ягоду, ее дорабатывает, то есть очищает, делает мелкую расфасовку и поставляет в страны Европы, такие как Германия, Норвегия и Финляндия.

Только черники скупили более 1250 тонн. Как заготавливают ягоды в Беларуси-24

Всего по стране только черники заготовительные организации потребкооперации уже скупили у населения более 1 250 тонн. Расчет – на месте. Например, в Поставах килограмм черники стоит 3 рубля 50 копеек. По той же схеме работают и под Оршей.

Только черники скупили более 1250 тонн. Как заготавливают ягоды в Беларуси-27

Анастасия Бут, корреспондент:
Линия шоковой заморозки напоминает огромный конструктор. От перестановки отдельных элементов меняется суть процесса. Например, вот эта машина исключительно для корнеплодов, что-то наподобие пароварки. А это веялка. Она чистит ягоду от листьев, веток. Дальше ягода проходит по транспортеру, здесь еще люди ее проверяют. И отправляется в криосауну.

Только черники скупили более 1250 тонн. Как заготавливают ягоды в Беларуси-30

Благодаря технологии ягода не мнется, а все полезные свойства остаются внутри. Открыли линию всего год назад. И, судя по первому опыту, второй сезон будет не менее выгодным. Откровенно говоря, за оршанской ягодой уже выстраивается очередь из иностранных предпринимателей.

Только черники скупили более 1250 тонн. Как заготавливают ягоды в Беларуси-33

Максим Костюкович, заместитель директора предприятия:
Все, что у нас было к этому сезону, практически все реализовали. Сейчас активно закупаем, перерабатываем, чтобы уже к окончанию сезона быть с полным объемом и ассортиментом ягоды.

Только черники скупили более 1250 тонн. Как заготавливают ягоды в Беларуси-36

Выращивают под Оршей и собственную ягоду. Местная клубника уже «шокирована» заморозкой. Сегодня очередь голубики. Ее, кстати, посадили всего три года назад. Сейчас первый урожай. Уход минимальный, отдача максимальная. Да и покупатели всегда предпочитают ягоду местную.

Только черники скупили более 1250 тонн. Как заготавливают ягоды в Беларуси-39

Татьяна Барковская, ведущий агроном-садовод предприятия:
Сразу видно, что это домашняя ягода. Мы на производстве, но все равно у нас можно отнести ее к домашней ягоде. То есть нет такого, что мы ее пичкаем, можно сказать, всем. Такого нет.

Только черники скупили более 1250 тонн. Как заготавливают ягоды в Беларуси-42

Вишня, черника, земляника, смородина. Позже клюква и брусника. Диетологи всего мира давно говорят, что именно в ягодах – не фруктах и овощах – содержится максимальное количество полезных витаминов и микроэлементов. Но, помимо пользы, ягода для белорусов – это еще и бизнес, неплохая возможность пополнить бюджет. Было бы желание.

# Сельское хозяйство # общество # Светлана Мисник # Андрей Дрозд # Александр Жук # Анастасия Бут # Максим Костюкович # Татьяна Барковская # Фотофакт

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