«В том году я себе купила горник». Две сестры из Богушевска рассказали, на что можно заработать на ягодах

Новости Беларуси. Уже 12 лет подряд Надежда на сезон черники обязательно берет отпуск, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Неплохой заработок дает ягода. Так что даже сейчас, когда начался уже отпуск декретный, по лесу гуляет с пользой.

Анастасия Мартинович, жительница Богушевска:

Я уже за месяц заработала себе на целый ноутбук. В том году я себе купила горник. Мне это очень сильно нравится, больше нравится, чем просто сидеть дома в телефоне или подобное что-то делать.