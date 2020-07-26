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«В том году я себе купила горник». Две сестры из Богушевска рассказали, на что можно заработать на ягодах

26 июля 2020 21:04
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Новости Беларуси. Уже 12 лет подряд Надежда на сезон черники обязательно берет отпуск, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Неплохой заработок дает ягода. Так что даже сейчас, когда начался уже отпуск декретный, по лесу гуляет с пользой.

«В том году я себе купила горник». Две сестры из Богушевска рассказали, на что можно заработать на ягодах-1

«В том году я себе купила горник». Две сестры из Богушевска рассказали, на что можно заработать на ягодах-3

Надежда Курсенкова, жительница Богушевска:
Так все налажено, что, например, папа в лисичках, мама в землянике, мы с сестричкой в чернике. И за день хороший заработок выходит. За лето мы можем собирать деньги на какую-то вещь. Хотим с мужем купить коляску для ребенка.

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«В том году я себе купила горник». Две сестры из Богушевска рассказали, на что можно заработать на ягодах-6

Анастасия Мартинович, жительница Богушевска:
Я уже за месяц заработала себе на целый ноутбук. В том году я себе купила горник. Мне это очень сильно нравится, больше нравится, чем просто сидеть дома в телефоне или подобное что-то делать.

«В том году я себе купила горник». Две сестры из Богушевска рассказали, на что можно заработать на ягодах-9

Сестрички продают ягоду без посредников. Порой приходится работать с рассвета и до поздней ночи. Такая возможность есть не у всех, потому отличный вариант – пункты приема.

# Сельское хозяйство # общество # Надежда Курсенкова # Анастасия Мартинович # Фотофакт

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