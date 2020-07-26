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Как Глубокое стало вишнёвой столицей? У них даже есть своя королева

26 июля 2020 21:03
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Новости Беларуси. Ей посвящают стихи, песни и даже фестиваль. Ее величество Вишня – королева Глубокского края и хозяйка одноименной столицы Беларуси. Вот уже 8 лет на западе страны отмечают праздник имени ее. Вишневый фестиваль – не просто брэнд, облаченный в красивые слова, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Как Глубокое стало вишнёвой столицей? У них даже есть своя королева-1

Ирина Альхимович, Вишневая королева:
І згушчонка ў нас вішнёвая, таму не толькі пірагі мы выпякаем з вішнямі і робім розныя налівачкі і чаі, але нават сала.

Как Глубокое стало вишнёвой столицей? У них даже есть своя королева-4

Несколько лет назад, чтобы лишний раз подтвердить статус города-сада, в Глубоком посадили 1 414 деревьев. Символическая цифра – именно это год первого упоминания о городе, которое встречается в летописи. Не факт, конечно, что с тех времен, но уж точно очень давно рецепты разных блюд из вишни передают из поколения в поколения.

Как Глубокое стало вишнёвой столицей? У них даже есть своя королева-7

Ты варись мое варенье. Необыкновенное.

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Как Глубокое стало вишнёвой столицей? У них даже есть своя королева-10

Как Глубокое стало вишнёвой столицей? У них даже есть своя королева-12

Рецепты варенья в Глубоком с историей. Пятилетняя Вероника впервые помогает взрослым делать вишневый джем.

Как Глубокое стало вишнёвой столицей? У них даже есть своя королева-15

Татьяна Ламан, жительница Глубокого:
Варенье вишневое варят, думаю, все. Потому что у нас, если пройти по городу, практически в каждом дворе есть хоть одна вишенка.

# Сельское хозяйство # общество # Ирина Альхимович # Татьяна Ламан # Фотофакт

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