Как Глубокое стало вишнёвой столицей? У них даже есть своя королева

Новости Беларуси. Ей посвящают стихи, песни и даже фестиваль. Ее величество Вишня – королева Глубокского края и хозяйка одноименной столицы Беларуси. Вот уже 8 лет на западе страны отмечают праздник имени ее. Вишневый фестиваль – не просто брэнд, облаченный в красивые слова, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Ирина Альхимович, Вишневая королева:

І згушчонка ў нас вішнёвая, таму не толькі пірагі мы выпякаем з вішнямі і робім розныя налівачкі і чаі, але нават сала.

Несколько лет назад, чтобы лишний раз подтвердить статус города-сада, в Глубоком посадили 1 414 деревьев. Символическая цифра – именно это год первого упоминания о городе, которое встречается в летописи. Не факт, конечно, что с тех времен, но уж точно очень давно рецепты разных блюд из вишни передают из поколения в поколения.

Рецепты варенья в Глубоком с историей. Пятилетняя Вероника впервые помогает взрослым делать вишневый джем.