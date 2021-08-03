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Только 17% относятся негативно. Вот что белорусские парни думают о службе в армии

03 августа 2021 10:04
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Юлия Артюх, ведущая ток-шоу:
Начнем с цифр. Любопытные результаты показывает анкетирование военнослужащих, проводимое военкоматами сразу после призыва и перед демобилизацией.

Только 17% относятся негативно. Вот что белорусские парни думают о службе в армии-1

Екатерина Забенько, ведущая ток-шоу:
Согласно данным первого опроса, более 37 % молодых людей идут служить с охотой, около 43 % относятся к такой перспективе ровно и спокойно, порядка 17 %  негативно.

Только 17% относятся негативно. Вот что белорусские парни думают о службе в армии-4

Алена Родовская, ведущая ток-шоу:
Когда ты уже дембель, осторожность не нужна. Ты испытан на прочность. Интересные цифры то же самое анкетирование нам показало. 80 % ребят оценивает службу в армии как положительную. Очень многие задумываются о том, чтобы продолжить. То есть вдвое больше, чем после призыва.

Юлия Артюх:
Таким образом, цифры говорят: и равнодушные, и настроенные негативно по отношению к военной службе парни убеждаются, что их страхи были напрасными. А военная служба оказалась весьма полезной.

Только 17% относятся негативно. Вот что белорусские парни думают о службе в армии-7

Екатерина Забенько:
Наверное, выражу не только свое собственное мнение, мужчины – это сила. Так принято считать. Если этой самой силы в мужчине нет, то страна и народ, наверное, все-таки рано или поздно будут обречены. Поэтому мужчина обязательно должен служить в армии, хотя бы для того, чтобы испытать себя в трудностях.

# Армия Беларуси # общество # Юлия Артюх # Екатерина Забенько # Алена Родовская # Фотофакт

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