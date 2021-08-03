Только 17% относятся негативно. Вот что белорусские парни думают о службе в армии

Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны. Юлия Артюх, ведущая ток-шоу:

Начнем с цифр. Любопытные результаты показывает анкетирование военнослужащих, проводимое военкоматами сразу после призыва и перед демобилизацией.

Екатерина Забенько, ведущая ток-шоу:

Согласно данным первого опроса, более 37 % молодых людей идут служить с охотой, около 43 % относятся к такой перспективе ровно и спокойно, порядка 17 % – негативно.

Алена Родовская, ведущая ток-шоу:

Когда ты уже дембель, осторожность не нужна. Ты испытан на прочность. Интересные цифры то же самое анкетирование нам показало. 80 % ребят оценивает службу в армии как положительную. Очень многие задумываются о том, чтобы продолжить. То есть вдвое больше, чем после призыва. Юлия Артюх:

Таким образом, цифры говорят: и равнодушные, и настроенные негативно по отношению к военной службе парни убеждаются, что их страхи были напрасными. А военная служба оказалась весьма полезной.