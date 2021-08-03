Чтобы узнать причину, нужно провести много обследований. Врач об опасности головокружений

Каждый человек хотя бы раз испытывал головокружение – чувство неконтролируемого перемещения собственного тела в окружающем пространстве. Если такое состояние повторяется регулярно и сопровождается учащенным сердцебиением, тошнотой, шумом в ушах или другими симптомами, это серьезный повод обратиться к врачу.

Наталья Король, врач-невролог медицинского центра «Нордин»:

У нас есть две системы, которые отвечают за нашу координацию: центральная нервная система представлена головным и спинным мозгом, и периферическая нервная система, которая представлена полукружными каналами внутреннего уха. Если говорить о головокружении, которое возникает именно в связи с патологией центральной нервной системы, то помимо головокружения будут возникать еще и другие симптомы, такие как нарушение речи при инфарктах мозга, нарушение координации, слабость в конечностях. Если говорить о периферическом вестибулярном синдроме, то помимо головокружения человек будет еще испытывать неприятное ощущение в ухе, звон, писк в ушах, заложенность уха.

Чаще от головокружения страдают пожилые люди. В этот период жизни такой симптом представляет большую опасность, падение может привести к тяжелым травмам и долгому периоду реабилитации. Наталья Король:

Помимо центрального и периферического вестибулярного синдрома еще выделяют липотимические головокружения – это головокружения, которые возникают перед обмороком. При таких патологиях, как снижение сахара в крови, ортостатическая гипотензия выделяются головокружения, связанные с патологией в шейном отделе позвоночника, при грыжах межпозвоночных, при аномалиях развития костной системы. Также выделяют еще и психогенные головокружения – при неврозах, неврозоподобных состояниях, при тревожных расстройствах, панических атаках. Головокружение может возникать по самым разным причинам: при сильном стрессе, недосыпе, приеме лекарственных препаратов. Симптом проявляется при десятке различных заболеваний. И только своевременная диагностика поможет поставить точный диагноз.