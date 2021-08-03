Чтобы узнать причину, нужно провести много обследований. Врач об опасности головокружений
Каждый человек хотя бы раз испытывал головокружение – чувство неконтролируемого перемещения собственного тела в окружающем пространстве. Если такое состояние повторяется регулярно и сопровождается учащенным сердцебиением, тошнотой, шумом в ушах или другими симптомами, это серьезный повод обратиться к врачу.
Наталья Король, врач-невролог медицинского центра «Нордин»:
У нас есть две системы, которые отвечают за нашу координацию: центральная нервная система представлена головным и спинным мозгом, и периферическая нервная система, которая представлена полукружными каналами внутреннего уха.
Если говорить о головокружении, которое возникает именно в связи с патологией центральной нервной системы, то помимо головокружения будут возникать еще и другие симптомы, такие как нарушение речи при инфарктах мозга, нарушение координации, слабость в конечностях. Если говорить о периферическом вестибулярном синдроме, то помимо головокружения человек будет еще испытывать неприятное ощущение в ухе, звон, писк в ушах, заложенность уха.
Чаще от головокружения страдают пожилые люди. В этот период жизни такой симптом представляет большую опасность, падение может привести к тяжелым травмам и долгому периоду реабилитации.
Наталья Король:
Помимо центрального и периферического вестибулярного синдрома еще выделяют липотимические головокружения – это головокружения, которые возникают перед обмороком. При таких патологиях, как снижение сахара в крови, ортостатическая гипотензия выделяются головокружения, связанные с патологией в шейном отделе позвоночника, при грыжах межпозвоночных, при аномалиях развития костной системы. Также выделяют еще и психогенные головокружения – при неврозах, неврозоподобных состояниях, при тревожных расстройствах, панических атаках.
Головокружение может возникать по самым разным причинам: при сильном стрессе, недосыпе, приеме лекарственных препаратов. Симптом проявляется при десятке различных заболеваний. И только своевременная диагностика поможет поставить точный диагноз.
Наталья Король:
Мы спрашиваем у человека, как часто у него кружится голова, в какие моменты возникает головокружение, какие сопутствующие заболевания есть у человека. Плюс, конечно, общий осмотр пациента, при котором мы можем выявить нарушение координационных проб, появление какого-то нистагма, появление сопутствующей симптоматики в виде нарушения речи асимметрии лица, слабости в конечностях. Если говорить о периферическом вестибулярном синдроме, то для диагностики мы можем подключить смежных специалистов, например лор-врача. В диагностике заболевания, которое привело к головокружению, нам помогают еще и томографы – это магнитно-резонансная томография, компьютерная томография, УЗИ брахиоцефальных артерий.
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