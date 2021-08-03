«Достаточно неплохие результаты». Министр архитектуры и строительства о положении дел в отрасли за полугодие

Новости Беларуси. Стройка – это и жилье, и дороги, и крупные инфраструктурные проекты вроде развязки «Западный обход» в Бресте, а еще смежные предприятия, которые обеспечивают весь процесс, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В сумме речь о миллионах рабочих мест.

В ситуации, когда очевидно, что вирус мешает и строить, и жить, огромной отрасли экономики нужна серьезная поддержка. Целый ряд мер озвучил министр архитектуры и строительства Беларуси Руслан Пархамович. Первая из них – ужесточение требований к аттестации застройщиков. С пометкой «долгострой» в стране более миллиона квадратных метров жилья, в основном это коммерческая недвижимость. Но в целом ситуацию в строительной отрасли специалисты характеризуют как удовлетворительную.

Руслан Пархамович, министр архитектуры и строительства Беларуси:

За первое полугодие введено чуть более 2 миллионов квадратных метров жилья – это 50 % от общего объема ввода, при доведенном показателе 35 %. Даже еще лучше – это результаты строительства жилья с господдержкой: годовой план – миллион, мы ввели 632 тысячи, то есть 60 %, при доведенных 35 %. У нас достаточно неплохие результаты – более 50 % – по направлению и обеспечению многодетных семей жильем – это то, что касается жилищного строительства. Неплохо работает промышленность. Несмотря на пандемию, в Венгрии белорусские строители возводят здания из белорусских материалов. Да и в целом динамика по экспорту строительного сырья положительная. Отечественный щебень, цемент и стекловата уходят в Россию, Казахстан, Польшу, Прибалтику и Азербайджан.