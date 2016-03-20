Ток-шоу «Что происходит» на РТР-Беларусь за 20 марта: какую роль в жизни современной Беларуси играет сельское хозяйство

Сегодня вопрос программы «Что происходит» мы задаем применительно к сельскому хозяйству Беларуси.
Гости программы:
Лидия Гриневская, член Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь, заместитель директора ОАО «Полесская Нива»;
Михаил Волков, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь;
Михаил Шруб, глава крестьянского хозяйства;
Игорь Брыло, заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь;
Федор Привалов, генеральный директор РУП «НПЦ НАН Беларуси по земледелию», доктор сельскохозяйственных наук, профессор;
Вадим Маханько, заместитель генерального директора РУП «НПЦ НАН Беларуси по картофелеводству и плодоовощеводству», кандидат сельскохозяйственных наук.