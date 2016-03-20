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Ток-шоу «Что происходит» на РТР-Беларусь за 20 марта: какую роль в жизни современной Беларуси играет сельское хозяйство

20 марта 2016 20:29
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Сегодня вопрос программы «Что происходит» мы задаем применительно к сельскому хозяйству Беларуси.

Гости программы:
Лидия Гриневская, член Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь, заместитель директора ОАО «Полесская Нива»;

Михаил Волков, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь;

Михаил Шруб, глава крестьянского хозяйства;

Игорь Брыло, заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь;

Федор Привалов, генеральный директор РУП «НПЦ НАН Беларуси по земледелию», доктор сельскохозяйственных наук, профессор;

Вадим Маханько,  заместитель генерального директора РУП «НПЦ НАН Беларуси по картофелеводству и плодоовощеводству», кандидат сельскохозяйственных наук.

# общество # Сельское хозяйство # Михаил Волков # Федор Привалов # Лидия Гриневская # Вадим Маханько # Михаил Шруб

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