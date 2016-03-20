Минтруда и граждане – о том, почему необходимо поднять планку пенсионного возраста в Беларуси

Новости Беларуси. Вообще, Беларусь, Россия и Узбекистан – единственные страны СНГ, где после распада Союза не был повышен пенсионный возраст. Как показывает практика, в государствах без огромных запасов нефти и газа на пенсию выходят позже. Даже в капиталистически развитых, таких как Великобритания или Германия. Пенсионная реформа зачастую одно из требований при предоставлении кредита стране международными фондами. Почему к 2030 году трудоспособного населения в Беларуси может стать еще меньше на полмиллиона, – корреспондент программы «Неделя» на СТВ.

Валентина Железная, СТВ:

Сегодня в стране действует распределительная система начисления пенсий. Ее принцип – работающий платит пенсионеру. Так вот представим, что это – общий кошелек занятых на рынке труда, а это – пенсионный фонд. Пока на 100 трудящихся в стране приходится 61 пенсионер. Уже к 2030 году их станет 78. Соответственно, придется делиться. И здесь не сложно догадаться, что денег в кошельке пенсионеров будет становиться все меньше.

Что же делать? Забирать у работающих больше в общий кошелек, на что вряд ли кто-то согласится, либо увеличить пенсионный возраст.

Ежемесячно на материальное обеспечение пенсионеров каждый работодатель отправляет в фонд социальной защиты населения 29% из своего фонда заработной платы. Цифра немаленькая. Затем эти деньги распределяются по управлениям соцзащиты в соответствии с заявками. Итоговая сумма по стране составляет 7 триллионов рублей каждый месяц. Далее из управлений финансы перечисляются в места выплат, откуда и попадают в кошелек пенсионера.

Эта схема работает без сбоев. И пока государство может обеспечить социально приемлемые размеры пенсий. Но без корректировок системы делать это будет все сложнее. Каждый четвертый житель в стране – на заслуженном отдыхе. А это уже больше 2,5 миллионов. Тем временем трудящихся только 5,5 миллионов. Население стареет.

Лариса Яшкова, заместитель начальника главного управления пенсионного обеспечения Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь:

Причина заключается в демографии. Мы должны давать отчет, и все страны отмечают, что были периоды, когда у нас была более высокая рождаемость. Соответственно, на рынок труда пришло больше граждан. Сейчас мы имеем такую ситуацию, когда на рынок труда, к сожалению, приходит меньше. И мы только вступили в этот этап.

Более подробно поясним, откуда возникают такие диспропорции. Сейчас на пенсию уходят рожденные в пятидесятых. Это время послевоенного бейби-бума, когда в каждой семье было в среднем по четверо-пятеро детей. А трудовые книжки заводят тем, кто появился на свет в девяностых. Как раз тогда рождаемость в стране была очень низкой.

Не стоит забывать, что продолжительность жизни белорусов растет. У мужчин по сравнению с 2005-м годом она увеличилась в среднем на 5 лет. У женщин – более чем на 10 лет.

Андрей Лобович, первый заместитель министра труда и социальной защиты Республики Беларусь:

Повышение пенсионного возраста будет способствовать сохранению занятых в экономике. По прогнозам Министерства экономики, к 2020 году вровень занятых в экономике, благодаря повышению возраста выхода на пенсию, может сохраниться на уровне 2015-го года.

При таком прогнозе финансовая нагрузка на работающих увеличиваться не будет. А значит, повышение возрастного ценза – единственный правильный сценарий развития. Такой же точки зрения придерживается большинство рядовых белорусов.

Мнения граждан:

Люди пенсионного возраста сейчас востребованы и будут востребованы. Если они уйдут разом, что сейчас происходит, то просто не будет замены.

Через некоторое время пенсионеров будет больше, чем рабочих, и кто будет им платить пенсии? Поэтому я положительно отношусь к этой реформе.

Все уже привыкли, что в 55 лет. Просто это еще немножко нужно осознать: а, может быть, оно и нужно, конечно.

Чем старше становится общее количество населения, тем, соответственно, больше денег идет от молодого. И получается, что молодые, в какой-то степени, платят за старых.

О том, что люди могут работать и в 55 и в 60 убедительно говорит статистика. На заслуженный отдых в стране не спешат уходить 663 тысячи человек. А это каждый четвертый из числа пенсионеров. Среди них и те, кому за 60, и даже те, кто разменял уже девятый десяток. Не секрет, что многие из пенсионеров хотели бы остаться в строю, но уступили дорогу молодым.

Мнения граждан:

У меня трое внуков, я хочу им помочь. Мне приятно им помогать.

На мой взгляд, женщины в 55 лет еще в самом расцвете сил и им еще рано отправляться на пенсию. Многие из них еще хотят работать, чтобы продолжать чувствовать себя намного моложе.

Конечно, вопрос нужно рассматривать во всех плоскостях. Поднятие возрастного ценза подразумевает и наличие вакансий. В ближайшее время по всей республике планируют создать десятки тысяч рабочих мест. Такая задача стоит сегодня перед всеми регионами страны. Новые места — это возможность трудоустроиться молодежи и продолжить свой карьерный рост людям пенсионного возраста.

Андрей Лобович, первый заместитель министра труда и социальной защиты Республики Беларусь:

Предполагаемое увеличение пенсионного возраста в среднесрочной перспективе не приведет к значительному росту напряженности на рынке труда. В том числе и благодаря тем решениям, которые уже приняты и реализуются у нас в стране по поддержанию социально устойчивого уровня безработицы. Он у нас определен прогнозом на 2016-й год на уровне не более 2-х процентов за счет создания новых рабочих мест.

Повышение планки пенсионного возраста – мировая тенденция. Например, в Исландии, Польше и Германии работают до 67 лет.

Литва и Латвия в активной стадии реформы. Там возрастной ценз постепенно доведут до 65 лет и для мужчин, и для женщин.

Решительно настроены Соединенные Штаты Америки. Пока возрастная планка там составляет 65 лет. В планах поднять ее еще на 4 года.

Беларусь не может оставаться в стороне от этих процессов. Ведь демографические проблемы не имеют ни границ, ни расстояний.