Правила выживания потребителя и культура потребления продуктов питания – расследование СТВ

Новости Беларуси. «Конфетки-бараночки» – это тема этого сюжета-расследования. День защиты прав потребителя в Беларуси в этом году прошел под девизом «Здоровое питание». Если смотреть шире – все общество сегодня, главным образом, потребительское. И среднестатистический потребитель – это мерило состояния и экономики, и безопасности, и вообще всего.

Например, после терактов 11 сентября мэр Нью-Йорка обратился к горожанам и туристам с просьбой, не взирая на тяжелое горе, не отказываться от покупок, походов в рестораны и кино. Люди откликнулись, и усиленный шопинг здорово помог городской казне справиться с внешними последствиями катастрофы. Так уж получается, что покупая больше, приносишь обществу пользы тоже больше. Но и иногда от покупки хочется не только отказаться, но и потребовать вернуть деньги. Корреспондент программы «Неделя» на СТВ – не только о правилах выживания потребителя, но и о культуре потребления.

Анатолий Васильевич:

У меня желудок очень крепкий. Никогда никаких отравлений не было. А тут такой «праздник» случился.

Праздник – это, конечно, не без иронии. Горячую путевку в больничные апартаменты Анатолию Васильевичу обеспечил творог. Купил его мужчина в магазине возле дома. Трапеза никаких подозрений не вызвала, зато ближе к ночи стало понятно – очень зря. Реакция организма была бурной.

Анатолий Васильевич:

Рвота, температура поднялась до 38,6. Я думаю, это из-за творога. Может, просроченный был или перебита гарантия. Очень долго мучился, всю ночь не спал. Потом не вытерпел – вызвал «скорую». Привезли в больницу.

Обед из магазина не скоро забудет и Андрей. Ведь в больничной палате мужчине предстоит провести минимум 5 дней.

Андрей Макаров:

Заехал в обеденный перерыв в кулинарию, купил картофельные драники с мясом. Поел. Приехал домой, стало плохо. Желудок болит по-прежнему, не успокаивается.

Анастасия Цыркунова, врач-инфекционист кишечного отделения городской клинической инфекционной больницы Минска:

Любые недоброкачественные продукты могут содержать большое количество болезнетворных микроорганизмов. Кишечные инфекции могут приводить к довольно серьезным последствиям. Если их не лечить, они приводят к обезвоживанию, что, соответственно, вызывает острую почечную недостаточность.

Тем временем наша съемочная группа инкогнито отправляется на контрольную закупку.

Вячеслав Шмат, председатель ОО «Защита прав потребителей «Содружество»:

Если вы хотите взять более свежий товар, конечно же, лучше брать не спереди, не сверху,а лучше брать подальше или снизу.

Этого мужчину знают едва ли не во всех магазинах Минска. Вячеслав Шмат – гроза столичной торговли.

Вячеслав Шмат, председатель ОО «Защита прав потребителей «Содружество»:

Снова понесли кулинарию. ..сняли…Мы кулинарии ничего не докажем.

Более десяти лет он наводит страх на продавцов, ведь вместе со своей командой мужчина ищет то, что тщательно, а иногда и не совсем, скрыто от глаз потребителя.

Вячеслав Шмат, председатель ОО «Защита прав потребителей «Содружество»:

Уже вторые сутки, как истек срок. Правда, находилась на реализации в торговом зале.

Этот мониторинг, конечно, статуса рейда не имеет. И все же после, с полной корзиной магазинных огрехов, наш герой направляется в служебное помещение. Дабы запротоколировать найденное в книге замечаний и предложений.

Вячеслав Шмат, председатель ОО «Защита прав потребителей «Содружество»:

Кто-то выберет тортик, что можно отравиться. Кто-то, кто беспокоится о своем ребенке, выберет этот детский кондиционер, который четыре месяца просрочен. У ребенка аллергия может быть от этого.

Эта информация пойдет и в контролирующие органы. Кстати, с начала года торговая инспекция проверила более 150 объектов торговли и общепита. Нарушения, разумеется, разной степени нашлись везде.

Наталья Василевская, начальник отдела контроля по Минску торговой инспекции Министерства торговли Республики Беларусь:

Просроченный товар встречается уже, наверное, меньше, чем встречался в предыдущие годы. Но практически в 60% объектов, которые мы проверяем, все-таки товар с истекшим сроком годности в меньшем количестве, но все-таки имеет место быть.

Колбаса с душком, сосиски без срока давности и далеко не изысканная плесень на овощах. Вот такая распродажа…

Этот мини-магазин скоро прекратит свою работу. Впрочем, в последний вагон здесь решили вместить, пожалуй, все. Едва переступив порог, торговая инспекция вычисляет неприкрытые уловки.

Александр Кульбакин, главный контролер-ревизор отдела контроля по Минску торговой инспекции Министерства торговли Республики Беларусь:

Батон, на самом деле, не первой свежести. На ярлыке написано, что он произведен 17 марта. А под ярлыком написано, что он произведен 12 марта. То есть наклеили новый ярлык, чтобы скрыть дату.

Дальше Александр переключает внимание на вышедшую из всех сроков приправу. А в это время его коллега Елена найдет много интересного в колбасном отделе.

Елена Ярошевич, главный контролер-ревизор отдела контроля по Минску торговой инспекции Министерства торговли Республики Беларусь:

Упаковка вскрыта 9 марта. «При вскрытой упаковке хранить данный товар в течение 2-х суток». То есть 11 марта срок годности на данный вид товара уже истек. Вполне возможно, что эти товаром отравиться можно.

Отравиться, наверняка, можно и этой рыбкой в мутной жиже. Что примечательно, срок годности у скумбрии не истек, но вздутая крышка говорит о ненадлежащих условиях хранения. Ничего хорошего не скажешь и о консервах.

Александр Кульбакин, главный контролер-ревизор отдела контроля по Минску торговой инспекции Министерства торговли Республики Беларусь:

Поврежденная упаковка должна сниматься с продажи.

Кроме просроченных продуктов здесь найдут и другие нарушения. Ревизоры отправятся составлять акт. Уже понятно: такой финальный аккорд закрывающемуся магазину влетит в копеечку.

Александр Кульбакин, главный контролер-ревизор отдела контроля по Минску торговой инспекции Министерства торговли Республики Беларусь

Магазину по результатам проверки, в связи с наличием просроченной продукции, будет вынесено постановление о привлечение к административной ответственности в размере от 30 до 500 базовых величин. Это будет рассмотрено судом, который вынесет конкретную сумму.

И все же такие примеры скорее крайность. Во всяком случае, одна из. О второй говорят уже в магазинах. Ведь и покупатель, оказывается, в моральном плане прав не всегда.

Екатерина Цвирко, заведующий отделом торгового дома:

В магазин завозится продукция хорошая, проверенная. Прежде всего, покупатель сам может ее сделать недоброкачественной: трогать голыми руками без упаковки хлеб, пробивать сметану пальцами, открывать ее на витринах.

В торговле Екатерина 8 лет. Историй, когда сами покупатели не совсем корректно поступают с продукцией, у девушки немало. А ведь для этого даже термин специальный есть – «потребительский экстремизм».

Екатерина Цвирко, заведующий отделом торгового дома:

Выпита бутылка водки, приходят и говорят, что водка паленая, была невкусная. При этом они просят вернуть деньги за пустую бутылку водки.

Попил молоко, не понравилось, поставил назад, ушел. Мы же не можем за каждым покупателем уследить. Другой покупатель покупает это молоко, приходит домой, посмотрит и возвращается к нам. И говорит, что оно было открыто, было отпито. Получает конфликт в нашу сторону.

Но еще печальнее, когда дело поставлено на поток, – уверен Виктор Маргелов. Про различного рода ООО он говорит с пометкой «наболело».

Виктор Маргелов, директор торгового дома, первый вице-председатель ОО «Минский столичный союз предпринимателей и работодателей»:

Это люди-специалисты. Они глубоко разбираются в вопросах торговли. Они берут продукцию, у которой через 15 минут срок реализации выйдет, ходят полчаса по залу, получают чек на кассе, потом предъявляют администрации: посмотрите, я купил просроченную продукцию. И если поступает жалоба от такого жалобщика, штраф очень высок.

Что ж, торговля дело тонкое и не всегда однозначное… И лишь в случае Анатолия Васильевича и его товарища по несчастью Андрея можно с уверенностью сказать: «отметившиеся» магазины они впредь будут обходить стороной.