«Чтобы такое не повторилось никогда»: Память жертв фашизма почтили в Тростенце

Новости Беларуси. Минск на неделе в очередной раз стал площадкой для размышлений о необходимости извлекать уроки из прошлого и избегать вооруженных конфликтов. На Международной акции памяти жертв нацистского лагеря смерти Тростенец, где было уничтожено 200 тысяч человек, собрались иностранные дипломаты, ветераны, духовенство. На месте бывшего лагеря смерти теперь – монумент «Врата памяти» и три вяза. Создать в Тростенце мемориал – поручение Президента. Деревья – вязы – растут долго. Однако память о кровавых пятнах минулого должна пережить даже их. Чтобы подобное не повторилось. История - фундамент будущего. «Дорогу осилит идущий» – сюжет программы «Неделя» на СТВ.

О том, что это не просто очередной митинг-реквием, было понятно задолго до его начала. Несколько телевизионных камер на квадратный метр, журналисты, пишущие и снимающие, явно не подготовленные к капризам природы, участники сего действа шаг за шагом оттачивающие маршрут. В предвкушении и вот этот трубач, усердно разминающий челюсть, и звонарь, отсчитывающий секунды на своем мобильном.

Планировали урок памяти провести в кругу куда меньшем, но уж больно тема близкой оказалось для многих. Немец Матиас Тюмпель в Тростенце не первый раз. Он председатель Дортмундского международного образовательного центра. Того самого, который и поддерживает строительство мемориала, и даже организовал общественную компанию по сбору средств во многих странах. Как-никак в Тростенец эшелонами свозили еще и евреев из Польши, Чехословакии, Германии, Австрии.

Матиас Тюмпель, председатель Дортмундского международного образовательного центра и Общего собрания участников Минского МОЦ им. Й. Рау:

Этот мемориал – это то, чем мы обязаны памяти жертв. Они должны найти здесь свое упокоение. Это место необходимо их родственникам, потомкам, чтобы у них было, где преклонить свои колени.

Еще лет 10 назад о Тростенце знали немногие. Этакая отдельная страница истории белорусской земли, залитая кровью, сегодня – всемирно признанная боль. Это крупнейший в Европе лагерь смерти и последняя остановка машины геноцида.

Именно здесь, где сейчас возвышаются 10-метровые бронзовые «Врата памяти», в бывшем колхозном сарае за 3 дня до освобождения Минска фашисты расстреляли и сожгли 6,5 тысяч человек. Всего в Тростенце за долгие 3 года было уничтожено более 200 тысяч человек.

К ногам изможденных узников, чьи тела буквально впечатаны в приоткрытые створки ворот, живые цветы. Вот алые розы от представителей госуправления, а вот от иностранных дипломатов. Первым, заметьте, склонился посол Германии в Беларуси. Чуть позже господин Деттмар признается: «Не хотим консервировать боль, хотим увековечить те моменты, которые будут ориентирами для будущих поколений».

Должно быть, к числу таких ориентиров можно отнести и вязы. Три дерева. Что символично, название которых созвучно с белорусским «вязень» – «узник».

Мила Изаксон-Болотовская, председатель и координатор образовательных программ общины прогрессивного иудаизма «Кешет»:

Мы говорим о дереве жизни, мы говорим о жизни, о сути. И о том, как важно, какую позицию, философию, не глядя на памятники, на потери, рассказываем нашим детям. Чтобы продолжая жизнь, они сохраняли лицо нашей семьи, чтобы они искали пути мира и добра. Чтобы, посадив дерево, мы понимали, что является корнем.

Сажали «всем миром». Лопаты и лейки передавали из рук в руки. Чиновники, дипломаты, представители основных конфессий. Что важно, последние прикоснулись к каждому деревцу. А затем и освятили их. Ведь десятки лет тому здесь, в лагере смерти, оборвались жизни и православных, и католиков, и мусульман, и иудеев. Не каждый день увидишь такое единство.

Уже после о душах погибших и о мире на белорусской земле они помолятся в Храме-памятнике в честь Всех Святых.

И здесь же заложат капсулу с землей, собрали которую неделю назад сразу с нескольких мест массового уничтожения людей. Кремационная яма-печь в Шашковке, сарай, упоминавшийся ранее, и место массовых расстрелов в урочище Благовщина.

Капсула с землей заняла свое место в одной из ниш крипты, а вот урну с пеплом жертв лагеря смерти, которая 70 лет хранилась в Музее истории Великой Отечественной, установили перед гробом с останками неизвестного солдата, погибшего на поле боя той войны.

Петер Деттмар, Чрезвычайный и Полномочный посол Федеративной Республики Германия в Республике Беларусь:

Мы несем особую степень ответственности за произошедшее. Эти массовые злодеяния совершали немецкие солдаты, фашисты. Для меня особенно важно, что сегодня здесь, в этом мероприятии, участвовало так много молодежи — поколение внуков и даже правнуков тех людей, которые были убиты и замучены. Очень важно, чтобы такое не повторилось никогда.