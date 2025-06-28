Манойло: председательство Беларуси придаёт серьёзный импульс развитию интеграционных процессов в ЕАЭС

ЕАЭС версии 2.0, курс на «интеграцию интеграций» евразийской пятерки с другими международными объединениями, запрос Никарагуа на статус наблюдателя в ЕАЭС, транзитный хаб через Кубу в Латинскую Америку. Накануне в Минске завершился саммит Евразийского экономического союза, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Участие приняли и партнеры из третьих стран. В том числе Объединенные Арабские Эмираты. С ОАЭ было подписано соглашение об экономическом партнерстве

В 2025 году Беларусь председательствует в Союзе. Как отметил Александр Лукашенко, ЕАЭС привлекает мировое внимание: кто-то смотрит по-доброму и подключается; другие предвкушают момент, когда пятерка и партнеры разойдутся. Чьи ожидания оправдаются, зависит только от ЕАЭС, отметил белорусский лидер. Обсуждать дальнейшее развитие интеграционного объединения лидеры стран-участниц и стран-наблюдателей начали еще в четверг, в рамках Евразийского экономического форума. Тогда же Александр Лукашенко задал саммиту настроение и констатировал: есть 18 стратегически важных вопросов, решения по которым до текущего года, определенного как рубежный для ЕАЭС, не достигли. Время делать выводы.

Андрей Манойло, доктор политических наук, профессор МГУ имени М.В. Ломоносова (Россия):

Оказавшись в руках белорусского Президента, саммит оказался в хороших руках, потому что Александр Григорьевич хорошо глав государств, принимающих участие в саммите, взбодрил. Председательство Беларуси уже сейчас придает серьезный импульс развитию интеграционных процессов в рамках ЕАЭС. Все процессы активизируются, это факт.