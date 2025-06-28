Прямой эфир

Манойло: председательство Беларуси придаёт серьёзный импульс развитию интеграционных процессов в ЕАЭС

28 июня 2025 10:55
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

ЕАЭС версии 2.0, курс на «интеграцию интеграций» евразийской пятерки с другими международными объединениями, запрос Никарагуа на статус наблюдателя в ЕАЭС, транзитный хаб через Кубу в Латинскую Америку. Накануне в Минске завершился саммит Евразийского экономического союза, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Участие приняли и партнеры из третьих стран. В том числе Объединенные Арабские Эмираты. С ОАЭ было подписано соглашение об экономическом партнерстве

Манойло: председательство Беларуси придаёт серьёзный импульс развитию интеграционных процессов в ЕАЭС-2

В 2025 году Беларусь председательствует в Союзе. Как отметил Александр Лукашенко, ЕАЭС привлекает мировое внимание: кто-то смотрит по-доброму и подключается; другие предвкушают момент, когда пятерка и партнеры разойдутся. Чьи ожидания оправдаются, зависит только от ЕАЭС, отметил белорусский лидер. Обсуждать дальнейшее развитие интеграционного объединения лидеры стран-участниц и стран-наблюдателей начали еще в четверг, в рамках Евразийского экономического форума. Тогда же Александр Лукашенко задал саммиту настроение и констатировал: есть 18 стратегически важных вопросов, решения по которым до текущего года, определенного как рубежный для ЕАЭС, не достигли. Время делать выводы.

Манойло: председательство Беларуси придаёт серьёзный импульс развитию интеграционных процессов в ЕАЭС-4

Андрей Манойло, доктор политических наук, профессор МГУ имени М.В. Ломоносова (Россия):
Оказавшись в руках белорусского Президента, саммит оказался в хороших руках, потому что Александр Григорьевич хорошо глав государств, принимающих участие в саммите, взбодрил. Председательство Беларуси уже сейчас придает серьезный импульс развитию интеграционных процессов в рамках ЕАЭС. Все процессы активизируются, это факт.

Манойло: председательство Беларуси придаёт серьёзный импульс развитию интеграционных процессов в ЕАЭС-6

Ануар Нуртазин, экономический аналитик (Казахстан):
ЕАЭС – это достаточно большой рынок. Самое ценное в капитализме – рынок. Рынок ЕАЭС является привлекательным и будет являться привлекательным ввиду своих размеров и платежеспособного спроса. Как вы знаете, выдвигается ряд предложений по включению дополнительных участников не только в рамках двусторонних соглашений, но и в рамках общего сотрудничества, например, ЕАЭС-ОАЭ.

# ЕАЭС # Международное сотрудничество

Другие новости рубрики

Все новости
В Минске на площади Победы перевернули страницу «Календаря «Памяти»
28 июня 2025 10:39

В Минске на площади Победы перевернули страницу «Календаря «Памяти»

В Беловежской пуще строят Международный научно-исследовательский центр изучения дикой природы
28 июня 2025 08:06

В Беловежской пуще строят Международный научно-исследовательский центр изучения дикой природы

Имя Михаила Бирюлина присвоено одной из школ Витебска
28 июня 2025 07:52

Имя Михаила Бирюлина присвоено одной из школ Витебска