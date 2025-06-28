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Найти в сезон – задача со звёздочкой! Белорусы о впечатлениях и сложностях путешествия в автодоме

28 июня 2025 11:34
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Тема здоровых автоприключений. Ну и кто же расскажет о них лучше самих участников?

В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – путешественники Алеся и Дмитрий Бортич.

Найти в сезон – задача со звёздочкой! Белорусы о впечатлениях и сложностях путешествия в автодоме-2

Ольга Бурлакова, ведущая:
Путешествуете вы всегда на колесах, это действительно хорошо, это драйв. А как началась история путешествий? Я сразу оговорюсь, что я с Алесей знакома, но она у меня всегда воспринималась как очень такая гламурная девушка, которая организовывает прекрасные культурные мероприятия в Минске. И тут – выезд на природу. Еще и в автодоме. Вот как-то не вяжется. Алеся, как все началось? Из чего?

Найти в сезон – задача со звёздочкой! Белорусы о впечатлениях и сложностях путешествия в автодоме-4

Алеся Бортич, путешественник:
Все началось в 2021 году. Когда мы немножко заскучали, нам не хватало путешествий, и мы взяли на прокат автодом для того, чтобы проехать по Беларуси. Но выбрали тогда район Браславщины. Болото Ельня, водопад Вята. У нас был шикарный маршрут. Мы просто хотели для себя открыть ту Беларусь на картинках, которую мы еще вот не успели впитать и насладиться ей.

Кстати, найти автодом в теплый сезон, когда стоит хорошая погода, это задачка со звездочкой, потому что люди бронируют их очень заранее. А нам-то хотелось ехать, когда мы увидели, что хорошая погода, что никаких дождей нет и так далее. Нашли автодом, попробовали, понравилось.

Подробности в видео.

# Путешествия # Ольга Бурлакова

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