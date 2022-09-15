Обход доллара, аналоги SWIFT, расчет в национальных валютах. Какие инструменты ШОС может дать Беларуси?

Проект Григория Азаренка – «Азаренок. Напрямую». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим саммит ШОС и заявления Александра Лукашенко. В гостях философ-евразиец Алексей Дзермант, политолог Игорь Шестаков и политический обозреватель Евгений Пустовой.

Алексей Дзермант, политолог:

Я хотел бы пару слов сказать, почему нам это важно. Скажут: ну вот, ШОС не такой блок дисциплинированный, единый, монолитный, как ЕС или НАТО. Во-первых, да, в ШОС нет жесткой блоковой дисциплины. Может, это даже хорошо. Потому что там есть возможность у каждой из сторон формировать повестку, доносить мнение. И в таком режиме достаточно мягкого взаимодействия решать необходимые вопросы. У нас несколько есть ключевых интересов к ШОС. Первый, конечно же, логистика. В условиях, когда Запад строит железный занавес, нам важно выходить на коридор «Север-Юг». Здесь важно будет участие Ирана. Подключение к Шелковому пути, то есть через Центральную Азию на Китай. Затем нам, конечно, интересны финансовые инструменты – в обход доллара, расчет в национальных валютах, выход на китайские платежные системы, на системы, альтернативные SWIFT. Это все можно решать и обсуждать в рамках ШОС. И реализовывать уже в рамках огромного массива, который представляет большинство человечества.