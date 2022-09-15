Обход доллара, аналоги SWIFT, расчет в национальных валютах. Какие инструменты ШОС может дать Беларуси?

Проект Григория Азаренка – «Азаренок. Напрямую». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим саммит ШОС и заявления Александра Лукашенко. В гостях философ-евразиец Алексей Дзермант, политолог Игорь Шестаков и политический обозреватель Евгений Пустовой.
Алексей Дзермант, политолог:
Я хотел бы пару слов сказать, почему нам это важно. Скажут: ну вот, ШОС не такой блок дисциплинированный, единый, монолитный, как ЕС или НАТО. Во-первых, да, в ШОС нет жесткой блоковой дисциплины. Может, это даже хорошо. Потому что там есть возможность у каждой из сторон формировать повестку, доносить мнение. И в таком режиме достаточно мягкого взаимодействия решать необходимые вопросы. У нас несколько есть ключевых интересов к ШОС. Первый, конечно же, логистика. В условиях, когда Запад строит железный занавес, нам важно выходить на коридор «Север-Юг». Здесь важно будет участие Ирана. Подключение к Шелковому пути, то есть через Центральную Азию на Китай. Затем нам, конечно, интересны финансовые инструменты – в обход доллара, расчет в национальных валютах, выход на китайские платежные системы, на системы, альтернативные SWIFT. Это все можно решать и обсуждать в рамках ШОС. И реализовывать уже в рамках огромного массива, который представляет большинство человечества.
И не зря Президент говорил на встрече с генсеком ШОС, третий пункт – это военно-политическое сотрудничество. Потому что рано или поздно, я уверен, в вопросах безопасности, все западные институты и структуры будут постепенно отодвигаться от решения вопросов, связанных с безопасностью в Евразии. Урегулирование конфликтов, борьба с терроризмом, борьба с наркотрафиком. Все это мы должны делать сами и не доверять Западу. Потому что мы видели, как американцы в Афганистане боролись с наркотиками. Взрастили столько мака, что это все хлынуло потом в Европу и к нам. Американцы на этом деньги зарабатывали. Поэтому нам самим нужно контролировать эти все вещи. Как и борьба с экстремизмом, терроризмом. Мы видим, как они взращивают террор исламистский и специально натравливают их на нас. Поэтому мы сами эти вопросы военно-политические, вопросы безопасности должны решать. И ШОС для этого прекрасный инструмент.
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