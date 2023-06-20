«То общее, что есть между нами». БСЖ принял участие в духовно-патриотической акции «Память. Мир. Созидание»

Новости Беларуси. Настало время миру помолчать, чтобы не допустить третьей мировой войны. Полоцкая земля располагает к философским мыслям и конкретным шагам в сторону сохранения памяти. Колыбель белорусской государственности стала местом встречи представительниц Белорусского союза женщин со всей страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Лидеры региональных представительств посетили скорбное место «Урочище Пески», а также святую святых – Спасо-Евфросиниевский монастырь. Тему продолжит Виктор Пралич.

Виктор Пралич, корреспондент:

«Урочище Пески» – мемориальный комплекс жертвам фашизма. В годы Великой Отечественной войны здесь захоранивали замученных в концлагере «Дулаг-125». Это были как мирные жители, так и военнопленные. Всего около 150 тысяч человек. Место памяти и скорби здесь открыли три года назад.

Здесь всегда красные гвоздики от потомков победителей. Накануне скорбной даты, Дня всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны и геноцида белорусского народа, легли цветы и от представительниц Белорусского союза женщин. Историки утверждают: здесь во время войны гибли в основном молодые люди от 18 до 25 лет. Тот возраст, когда создают семьи, растят детей, но на их судьбу выпали тяжелейшие испытания, мучительная смерть от рук фашистов. Ольга Шпилевская: настало время миру помолчать, чтобы не допустить третьей мировой войны. Подробнее здесь. Полоччина – это не только о героизме во время Великой Отечественной войны, это и о колыбели духовности белорусского народа.

Ему ночью явился ангел и сказал: отдай это место Евфросинии на проживание, храм на молитву. Она многие души спасет на этой земле.

Более тысячи лет назад на этой земле просветительскую деятельность и подвижничество развернула Преподобная. Первая белорусская женщина, которая причислена к лику святых. Она открывала школы и библиотеки, развивала ремесла. Заступница земли белорусской даже останавливала войны. Женская дипломатия – и сейчас одна из задач общественного объединения.

Надежда Здрок, председатель Ганцевичской районной организации Белорусского союза женщин:

«Белорусский союз женщин», как и Евфросиния Полоцкая, несет в наш мир добро, созидание, сострадание. Вот это то общее, что есть между нами.

Татьяна Козырева, председатель первичной организации Белорусского союза женщин Минского обувного предприятия:

Цель Белорусского союза женщин – помогать, участвовать в благотворительных акциях. То есть это все связано, это как мама, которая оберегает.

Игумения Евдокия, настоятельница Полоцкого Спасо-Евфросиниевского монастыря:

Мы с ними одно дело делаем. Только они больше среди людей, а мы больше стараемся молитву возносить о всех людях. Но дело доброе делают они и мы тоже.