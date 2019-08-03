То ли осень, то ли лето. Дожди и +5 ночью! Синоптики рассказали о погоде на неделю

В начале недели Беларусь окажется под влиянием фронтальных разделов и холодных воздушных масс из Северной Европы. А уже со среды к нам придёт тёплая и неустойчивая воздушная масса с Запада, рассказали в программе «Плюс-минус» .

Виктория Матвиенко, инженер-синоптик службы метеорологических прогнозов Белгидромета:

В республике сохранится холодная погода, температурный режим предполагается на 3-7 градусов холоднее обычного. В понедельник и вторник местами по территории пройдут кратковременные дожди. Ночью температура воздуха будет понижаться до +5 +10. В дневное время по северо-восточной половине температура не превысит +13 +19, в юго-западных районах будет немножко теплее: +20 +23. Начиная со среды, погода будет меняться. Местами будут проходить кратковременные дожди разной интенсивности, сопровождаться они будут грозами. Температура воздуха повысится: в ночные часы, в основном, ожидается, +10 +17, днём прогнозируют +20 +26. В южных районах возможно повышение до +27 +29.

Смотрите ниже подробный прогноз погоды на неделю по областным центрам