«Реальный шанс сравнить уровень подготовки»: стартовали пятые Армейские международные игры

Новости Беларуси. Пятые Армейские международные игры стартовали на территории 10 государств, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Торжественная церемония открытия прошла в подмосковном парке «Патриот». В мероприятии принял участие министр обороны Беларуси. В 2019 году наша страна участвует в 18 из 32 конкурсов.

Андрей Равков, министр обороны Беларуси:

С каждым годом Игры набирают оборот и по государствам, на территории которых проводятся Игры, и по количеству участников. Подготовка, которая проведена, наверное, в каждом государстве, нацелена на то, чтобы бороться и завоевывать призовые места.

Что дают эти Игры? Естественно, подготовку личного состава; общение с другими военнослужащими, военнослужащими других государств, и возможность перенимать их опыт; демонстрация государственного флага нашей страны.