«Реальный шанс сравнить уровень подготовки»: стартовали пятые Армейские международные игры

Новости Беларуси. Пятые Армейские международные игры стартовали на территории 10 государств, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Пятые Армейские международные игры стартовали на территории 10 государств, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Торжественная церемония открытия прошла в подмосковном парке «Патриот». В мероприятии принял участие министр обороны Беларуси. В 2019 году наша страна участвует в 18 из 32 конкурсов.
Андрей Равков, министр обороны Беларуси:
С каждым годом Игры набирают оборот и по государствам, на территории которых проводятся Игры, и по количеству участников. Подготовка, которая проведена, наверное, в каждом государстве, нацелена на то, чтобы бороться и завоевывать призовые места.
Что дают эти Игры? Естественно, подготовку личного состава; общение с другими военнослужащими, военнослужащими других государств, и возможность перенимать их опыт; демонстрация государственного флага нашей страны.
Команда Вооруженных Сил Беларуси – традиционный участник АрМИ. В этом году на территории нашей страны пройдут два конкурса – «Снайперский рубеж» и «Полярная звезда». Их открытие 3 августа состоялось в Брестской крепости.
На площади Церемониалов выстроились команды из 21 государства – лучшие представители вооруженных сил стран-участниц АрМИ-2019. Участники церемонии возложили цветы к Вечному огню. Память защитников Отечества почтили минутой молчания.
Вадим Денисенко, командующий силами специальных операций Вооруженных Сил Беларуси:
Это реальный шанс сравнить уровень подготовки свой, который мы достигли за этот год, по сравнению с другими командами. Наверное, главный срез, который мы можем сделать не только внутри себя, а между таким количеством стран.
Что касается Бреста… Это, наверное, от военных подарок Бресту на 1000-летие города.