«Ягоды из наших лесов»: почему варенье из Беловежской пущи считается особенно вкусным?

Новости Беларуси. 3 августа в Беловежской пуще прошел праздник исконно славянского блюда. В поместье Деда Мороза гости согревали душу на Дне варенья, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Оказалось, что зимний волшебник хранит множество рецептов приготовления лакомства. А уж ягод в этих местах хватит не на одну тысячу банок. Перед традиционным пущанским угощением не устояли и гости из других стран. Корреспондент Петр Бутрим о магии натурального вкуса.

Петр Бутрим, корреспондент:

Традиция угощать гостей вареньем в Беловежской пуще была всегда. Ведь здесь, среди нетронутой природы, дары леса особенно чистые и вкусные. Недаром отдельные рецепты местного варенья держат в строжайшем секрете.

Приготовление знаменитого лакомства в заповеднике дело сакральное. Рецепты ягодного десерта передают из поколения в поколение и берегут как символ гостеприимства. У каждой хозяйки свои секреты. Неизменно лишь одно – только натуральные ингредиенты.

Дед Мороз:

Летописные упоминания о Беловежской пуще относятся к 1409 году, уже тогда это было место королевской охоты, охраняемая территория. Но и до этого здесь существовали секреты. Еще ятвяги варили прекрасное, удивительное варенье.

Актуальны пущанские варенья не только зимой, но и в разгар лета, когда на столе в основном только свежие лакомства. В первую очередь земляника, черника и малина. Их собирали буквально накануне праздника.

Ягоды из наших лесов. Сами собирали, сами варили. С душой приготовлено, все очень вкусное.

А еще есть клюква и ежевика. Специально за брендовым угощеньем в реликтовый лес приезжают любители сладкого и из соседних стран. Чех Михаэл Симонек на изучение белорусской культуры, в том числе и кухни, отвел 10 дней.

Михаэл Симонек, турист (Чехия):

У нас в Чехии чаще варят густые джемы, и ягоды в них перемешаны. У вас же варенье немного другое. Мне больше всего понравилось черничное. Этой ягоды у нас очень мало, поэтому приезжаем в Беларусь.

Кулинарная экскурсия увлекла и взрослых, и, конечно, главных ценителей ягодного десерта – детей. Большой ажиотаж на дегустациях.

Здесь очень вкусное варенье. Мне здесь все понравилось. Я пробовала черничное варенье. Варенье из лесных ягод, ароматные блины и травяной чай – самая популярная комбинация. Без этого поместье не покидает ни один гость. Закатанную баночку везут и близким как сувенир из летней пущи.

Тамара Развенкова, жительница Бреста:

Вот видите, накупили целый пакет варенья. Мы первый год на таком празднике, и очень нам понравилось.