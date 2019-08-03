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Blue Dragon Race: благотворительный 5-километровый заплыв прошёл под Минском

03 августа 2019 16:49
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Новости Беларуси. Не ради рекордов. Благотворительный заплыв Blue Dragon Race прошел под Минском, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Blue Dragon Race: благотворительный 5-километровый заплыв прошёл под Минском-1

Свои силы на дистанции в 5 километров испытывали как спортсмены, так и любители. Первый участник приплыл к финишу уже через час и десять минут. Все средства, полученные с заплыва, пойдут на помощь ребенку с тяжелым заболеванием.

Корреспондент Виктория Ходосок с подробностями.

Blue Dragon Race: благотворительный 5-километровый заплыв прошёл под Минском-4

Этот заплыв участники не называют состязанием. Тот случай, когда дистанцию преодолеваешь не ради показателей и доказательств самому себе, а ради помощи тем, кто оказался в большой беде.

Blue Dragon Race: благотворительный 5-километровый заплыв прошёл под Минском-7

Наталья Бармакова, заместитель директора фонда помощи детям «Шанс»:
Средства, которые будут переданы с мероприятия, пойдут на помощь Илюше Листкову. Ребенок борется с заболеванием онкологическим – нейробластомой. Он будет первым, кому в Беларуси будет проведен новый вид лечения – иммунотерапия.

Blue Dragon Race: благотворительный 5-километровый заплыв прошёл под Минском-10

Просить о помощи – вовсе не признак слабости, а оказать ее – лучшая поддержка, особенно от большого бизнеса. Для генерального партнера этого заплыва «Беларусбанка» социальная поддержка – must have в политике компании.

Blue Dragon Race: благотворительный 5-километровый заплыв прошёл под Минском-13

Дмитрий Бакиновский, начальник управления информации и социального развития ОАО «АСБ Беларусбанк»:
Для «Беларусбанка» подобного рода мероприятие соответствует нашей политике в области корпоративной и социальной ответственности. Спортсмены, любители спорта, здорового образа жизни, благотворительные организации, бизнес – когда вот эти все три составляющие вместе организуют какие-то мероприятия, объединяют свои ресурсы, тогда мы можем достичь большего и решить больше социальных проблем.

Blue Dragon Race: благотворительный 5-километровый заплыв прошёл под Минском-16

Чтобы достичь возможного – а что такое 5 километров? – делать нужно невозможное. Лучший мотиватор – когда знаешь, что от тебя многое зависит.

Blue Dragon Race: благотворительный 5-километровый заплыв прошёл под Минском-19

Алексей Талай, член паралимпийской сборной Беларуси по плаванию:
Я как представитель национальной сборной по плаванию только поддерживаю такие инициативы. Я выжил благодаря тому, что с самого детства активно занимался спортом. Мой организм был подготовлен к серьезному испытанию, когда в одну секунду я потерял ноги и руки, шла борьба за жизнь.

Blue Dragon Race: благотворительный 5-километровый заплыв прошёл под Минском-22

5 километров за 1 час и 10 минут, и Павел Царев первым приплывает к берегу. Он не спортсмен, а любитель. Но в этот раз свое хобби объединил с благотворительностью.

Blue Dragon Race: благотворительный 5-километровый заплыв прошёл под Минском-25

Павел Царев:
Я не оглядывался. Но, наверное, где-то после первой трети я уже был впереди. Мне было очень комфортно. В этом нет ничего страшного. Я являюсь сторонником такого рода мероприятий.

Blue Dragon Race: благотворительный 5-километровый заплыв прошёл под Минском-28

Согласитесь, это хороший пример – чтобы помочь другому, не обязательно быть сильным или богатым. Достаточно лишь доброты.

*На правах рекламы

# Реклама # общество # Наталья Бармакова # Дмитрий Бакиновский # Алексей Талай # Павел Царев # Фотофакт

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