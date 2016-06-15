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«То, что я выжила, это их заслуга»: как в Беларуси диагностируют и лечат рак

15 июня 2016 17:20
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Новости Беларуси. Минск в эти дни стал площадкой, которая собрала сотни ведущих ученых-онкологов евразийского континента. Проблема, которая объединила экспертов, уже не одно десятилетие заставляет медиков искать новые и новые подходы к ее решению. Речь – о диагностике  и  лечении рака. Минск уже второй раз становится местом проведения съезда.

Приветствие его участникам направил Президент Беларуси. Александр Лукашенко особо подчеркнул вклад наших специалистов в борьбу с одним из самых серьезных заболеваний на планете, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

К врачам Вера обратилась, когда  рак у  нее был  на 3 стадии.  И когда казалось бы, что шансов на исцеление остается совсем немного.  Длительное лечение, операция, затем облучение… Чтобы избавить женщину от опухоли, врачам понадобилось 2 года. С тех пор прошло еще  два, болезнь о себе не напоминает.  Но вот людей, которые спасли ее жизнь,  Вера забыть не может.

Вера Костенич:
То, что я выжила, – это их заслуга. Хирурги, химики, облучение. Я вот думаю, что очень высокий уровень.

Несколько лет назад в стране принята Государственная программа профилактики, диагностики и лечения онкологических заболеваний.  Тогда же начали строиться новые онкоцентры и разрабатываться новые медицинские технологии.

Сейчас на борьбу с  онкозаболеваниями  тратится около трети бюджета здравоохранения. А операции, которые еще 10 лет назад считались уникальными, в белорусских клиниках  стали повседневными.   Отметили это и специалисты из  Армении, Грузии, России, Казахстана. В Минске открылся 9-ый съезд  онкологов и радиологов СНГ и Евразии.

Нина Шарашенидзе, врач-гематолог (Грузия):
У вас очень развитая медицина насчёт онкологии, у вас есть прекрасный Центр трансплантологии, где делается пересадка костного мозга при гематологических заболеваниях и пересадка печени. В общем, вы можете этим похвастаться, потому что у вас насчёт гематологии и онкологии очень большие успехи

Наталья Кочанова, заместитель премьер-министра Республики Беларусь:
Что касается детей, практически порядка 70% - процент излечения. Серьезный процент излечения у взрослого населения – порядка 60%.

Современный центр открылся в Боровлянах в прошлом году. Именно здесь и определяют для  пациента максимально подходящее лекарство и индивидуальный курс лечения. Как раз то отличие, которое спасет еще не одну жизнь.

Олег Барановский, заведующий лабораторией ПЭТ/КТ-диагностики Республиканского центра позитронно-эмиссионной томографии:
Сохранения системы онкологической службы, наличие областных онкологических, межрегиональных онкологических учреждений позволяет достаточно плотно, быстро выявить ту или иную онкологическую патологию и своевременно направить в те или иные центры.

По подсчетам, каждые 2 доллара, вложенные в такую диагностику, позволит сохранить пять на лечении.

# общество # Наталья Кочанова # Онкология # Нина Шарашенидзе

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