«То, что я выжила, это их заслуга»: как в Беларуси диагностируют и лечат рак

Новости Беларуси. Минск в эти дни стал площадкой, которая собрала сотни ведущих ученых-онкологов евразийского континента. Проблема, которая объединила экспертов, уже не одно десятилетие заставляет медиков искать новые и новые подходы к ее решению. Речь – о диагностике и лечении рака. Минск уже второй раз становится местом проведения съезда.

Приветствие его участникам направил Президент Беларуси. Александр Лукашенко особо подчеркнул вклад наших специалистов в борьбу с одним из самых серьезных заболеваний на планете, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

К врачам Вера обратилась, когда рак у нее был на 3 стадии. И когда казалось бы, что шансов на исцеление остается совсем немного. Длительное лечение, операция, затем облучение… Чтобы избавить женщину от опухоли, врачам понадобилось 2 года. С тех пор прошло еще два, болезнь о себе не напоминает. Но вот людей, которые спасли ее жизнь, Вера забыть не может.

Вера Костенич:

То, что я выжила, – это их заслуга. Хирурги, химики, облучение. Я вот думаю, что очень высокий уровень.

Несколько лет назад в стране принята Государственная программа профилактики, диагностики и лечения онкологических заболеваний. Тогда же начали строиться новые онкоцентры и разрабатываться новые медицинские технологии.

Сейчас на борьбу с онкозаболеваниями тратится около трети бюджета здравоохранения. А операции, которые еще 10 лет назад считались уникальными, в белорусских клиниках стали повседневными. Отметили это и специалисты из Армении, Грузии, России, Казахстана. В Минске открылся 9-ый съезд онкологов и радиологов СНГ и Евразии.

Нина Шарашенидзе, врач-гематолог (Грузия):

У вас очень развитая медицина насчёт онкологии, у вас есть прекрасный Центр трансплантологии, где делается пересадка костного мозга при гематологических заболеваниях и пересадка печени. В общем, вы можете этим похвастаться, потому что у вас насчёт гематологии и онкологии очень большие успехи

Наталья Кочанова, заместитель премьер-министра Республики Беларусь:

Что касается детей, практически порядка 70% - процент излечения. Серьезный процент излечения у взрослого населения – порядка 60%.

Современный центр открылся в Боровлянах в прошлом году. Именно здесь и определяют для пациента максимально подходящее лекарство и индивидуальный курс лечения. Как раз то отличие, которое спасет еще не одну жизнь.

Олег Барановский, заведующий лабораторией ПЭТ/КТ-диагностики Республиканского центра позитронно-эмиссионной томографии:

Сохранения системы онкологической службы, наличие областных онкологических, межрегиональных онкологических учреждений позволяет достаточно плотно, быстро выявить ту или иную онкологическую патологию и своевременно направить в те или иные центры.

По подсчетам, каждые 2 доллара, вложенные в такую диагностику, позволит сохранить пять на лечении.