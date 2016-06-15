Вопрос занятости пенсионеров поднимет Татьяна Старинская на V Всебелорусском народном собрании

Новости Беларуси. Она трудится в социальной сфере, однако тоже уверена, что и в ее работе есть место подвигу. Так считает Татьяна Старинская – директор территориального центра соцобслуживания, делегат Всебелорусского народного собрания. Сегодня у нее десятки собственных разработок и предложений, которыми женщина планирует поделиться на предстоящем Всебелорусском народном собрании.

Даже в 80 лет можно научиться шить, освоить компьютер и начать заниматься спортом. Вопрос занятости пенсионеров, а их только в Первомайском районе Витебска почти 50 тысяч, волнует будущего участника Всебелорусского народного собрания.

Татьяна Старинская, директор территориального центра социального обслуживания Первомайского района Витебска, делегат V Всебелорусского народного собрания:

У них еще огромный потенциал, которые они могли бы использовать на благо общества. Такая есть задумка у нас – организовать трудовую мастерскую из числа пожилых, которые могли бы оказывать социальные услуги населению. Например, такие как бабушка на час, няня.

Нестандартный подход к соцобслуживанию здесь внедряют уже не первый год. В креативных проектах принимают участие не только пожилые люди. Сюда с удовольствие приходят молодые мамы, семейные пары.

Своими наработками Татьяна Александровна планирует поделиться со своими коллегами на Всебелорусском народном собрании. Проблемы материнства и детства, трудоустройства инвалидов, занятости пенсионеров - это далеко не весь перечень вопросов, которые волнуют делегата.

Татьяна Старинская, директор территориального центра социального обслуживания Первомайского района Витебска, делегат V Всебелорусского народного собрания:

Нравится наш проект «Народный социальный университет», который мог бы стартовать по всей республике, потому что все-таки у нас очень много в душе волонтерства, в славянской душе, и поэтому очень много организаций, которые готовы участвовать, помогать.

Территориальный центр социального обслуживания населения Первомайского района Витебска – единственный в стране, где имеется научная база. Здесь оттачивают свои знания студенты двух университетов – социологи и медики. А активная социальная позиция центра и его руководителя отмечена в 2015-м дипломом «Бренд года», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.