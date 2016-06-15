Началась вступительная кампания в колледжи: «Хотел поскорее закончить школу, чтобы скорее получить работу»

Новости Беларуси. Мастер на все руки. Вступительная кампания в профессиональные колледжи и лицеи стартовала в Беларуси. Прием документов ведут более полутора сотен колледжей и лицеев. Абитуриенты могут сделать выбор из более чем 200 рабочих специальностей. Среди новинок этого года — слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования и мастер сухого строительства. Всего на обучение планируют принять почти 33 тысячи молодых людей.

Ранний рейс и более 100 км в пути. Наталья приехала из Витебской области, чтобы в первый день подать документы на поступление в лицей. Девушка хорошо рисует еще с детства. Сегодня она хочет освоить профессию маляра.

Наталья Шульгат, абитуриент:

Здесь дают отличное образование, потом можно найти хорошую работу.

А Даниил лицей выбрал по примеру семьи. Дядя парня когда-то здесь получал азы штукатура-плиточника. Хорошее трудоустройство и отличный заработок — причины, по которым Даниил выбрал рабочую стезю.

Даниил Неймарк, абитуриент:

Хотел поскорее закончить школу, чтобы скорее получить работу и начать зарабатывать деньги.

Сегодня набор объявили 158 профессиональных колледжей и лицееы Беларуси. Освоить ребятам предлагают более 260 рабочих специальностей. Всего планируют принять почти 33 тысячи ребят.

Степан Шелег, директор Минского государственного профессионального лицея №12 строительства:

У нас обеспечены мастерские самыми современными инструментами. Это делается для того, чтобы, придя на строительный объект, он повторно не учился.

С таким оборудованием у выпускников не будет проблем с трудоустройством. Подготовка ведется с учетом всех тенденций рынка труда. Закрываются невостребованные специальности, открываются новые. Слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования и мастер сухого строительства — громкие премьеры этого года.

Вячелав Кузнецов, заместитель генерального директора предприятия по производству оптико-механических приборов:

Как говорят, люди с золотыми руками. В период обучения, на практике видно, что из него будет хороший рабочий. Предприятие, конечно, заинтересовано, чтобы к нему пришел подготовленный человек.

Беларусь – единственная страна на постсоветском пространстве, которая не просто сохранила систему профессионально-технического образования, но и придала ей новый импульс. Наши специалисты сегодня удивляют своими навыками и за рубежом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.