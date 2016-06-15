Республиканская доска почёта: выбрали самые успешные области, районы и предприятия

Новости Беларуси. Минская область – наряду с Витебской и Гродненской – занесена на Республиканскую доску почёта. Соответствующий Указ подписал Президент. Эти регионы достигли наилучших результатов социально-экономического развития за пятилетку. Также среди победителей Несвижский, Мозырский и Толочинский районы страны.

Определены и лучшие предприятия в сфере экономики, сельского хозяйства, услуг и торговли. Лучшая организация транспорта – Минский метрополитен. В сфере образования – минская средняя школа номер 73. В культурной отрасли лучшим признана Национальная библиотека Беларуси, в области физкультуры и спорта – комплекс «Минск-Арена». В области здравоохранения – 10-я Минская клиническая больница.

Кроме этого, названы наилучшие области и районы страны по экономии ресурсов. Ими стали Минский и Могилевский регионы, Житковичский, Несвижский и Докшицкий районы.

Добавлю, что обновленную доску почета откроют накануне Всебелорусского народного собрания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.