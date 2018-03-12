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В Вооруженных Силах Беларуси началась проверка: чему уделили особое внимание

12 марта 2018 15:03
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Новости Беларуси. В Вооруженных Силах Беларуси началась комплексная проверка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Вооруженных Силах Беларуси началась проверка: чему уделили особое внимание-1

Особое внимание – возможностям военно-воздушных сил и системе ПВО по прикрытию промышленных районов и предотвращению воздушного терроризма, дисциплине в войсках и состоянию военной техники. В Вооруженных силах также проверят отмобилизование войск, в том числе и готовность сформировать механизированную бригаду. Она должна быть готова выполнять задачи самостоятельно.

В Вооруженных Силах Беларуси началась проверка: чему уделили особое внимание-4



Станислав Зась, государственный секретарь Совета безопасности:
Акцент буден сделан на проверке самых главных компонентов. Первое – это сил и средств, находящихся на дежурстве. В 2018 году мы впервые проверяем силы средств, несущих службу по разведке и дежурных сил немедленного реагирования. Кроме того, в ходе проверки мы оцениваем и проверяем некоторые элементы воинской дисциплины, тоже новый элемент.

Как сообщается, на время проверки из запаса будут призваны до 2000 военнообязанных.

В Вооруженных Силах Беларуси началась проверка: чему уделили особое внимание-7

В Вооруженных Силах Беларуси началась проверка: чему уделили особое внимание-9

# общество # Фотофакт # Станислав Зась # Вооруженные силы Республики Беларусь

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