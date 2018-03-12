В Вооруженных Силах Беларуси началась проверка: чему уделили особое внимание

Новости Беларуси. В Вооруженных Силах Беларуси началась комплексная проверка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Особое внимание – возможностям военно-воздушных сил и системе ПВО по прикрытию промышленных районов и предотвращению воздушного терроризма, дисциплине в войсках и состоянию военной техники. В Вооруженных силах также проверят отмобилизование войск, в том числе и готовность сформировать механизированную бригаду. Она должна быть готова выполнять задачи самостоятельно.





Станислав Зась, государственный секретарь Совета безопасности:

Акцент буден сделан на проверке самых главных компонентов. Первое – это сил и средств, находящихся на дежурстве. В 2018 году мы впервые проверяем силы средств, несущих службу по разведке и дежурных сил немедленного реагирования. Кроме того, в ходе проверки мы оцениваем и проверяем некоторые элементы воинской дисциплины, тоже новый элемент.