Лукашенко поздравил Си Цзиньпина с днём рождения

Всепогодное и всестороннее стратегическое партнерство. В Беларуси с восхищением наблюдают за успехами Китая как во внутренней политике, так и на международной арене. Такие слова адресовал Президент Беларуси Председателю КНР Си Цзиньпину. Лидер Китая отмечает день рождения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко также заверил в стремлении Минска к тесному сотрудничеству по претворению в жизнь инициатив Пекина в области глобальной безопасности, развития цивилизации, а также в других актуальных сферах.