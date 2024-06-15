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Лукашенко поздравил Си Цзиньпина с днём рождения

15 июня 2024 10:32
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Всепогодное и всестороннее стратегическое партнерство. В Беларуси с восхищением наблюдают за успехами Китая как во внутренней политике, так и на международной арене. Такие слова адресовал Президент Беларуси Председателю КНР Си Цзиньпину. Лидер Китая отмечает день рождения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко также заверил в стремлении Минска к тесному сотрудничеству по претворению в жизнь инициатив Пекина в области глобальной безопасности, развития цивилизации, а также в других актуальных сферах.

Лукашенко поздравил Си Цзиньпина с днём рождения-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Благодарю вас за личное внимание и усилия, направленные на постоянное упрочение отношений всепогодного и всестороннего стратегического партнерства между Беларусью и Китаем. Особо признателен за поддержку и помощь в вопросах присоединения нашей страны к форматам ШОС и БРИКС. Выражаю надежду на встречу с вами на предстоящем саммите Шанхайской организации сотрудничества 4 июля в Астане. Уверен, что на данной площадке Беларусь и Китай будут также стоять плечом к плечу, добиваясь полного раскрытия потенциала этой организации на благо наших народов и всего человечества.

Лукашенко поздравил Си Цзиньпина с днём рождения-4

Беларусь была, есть и будет надежным партнером Китая. А Пекин, в свою очередь, готов укреплять стратегическое взаимодействие с нашей страной. Так, по объему прямых инвестиций, поступивших в Беларусь в 2023 году, Китай вошел в первую тройку стран-инвесторов.

Лукашенко поздравил Си Цзиньпина с днём рождения-7

Стержнем дальнейшего инвестиционного сотрудничества является комплексная стратегия совместного промышленного развития, создания новых производств в высокотехнологичных Отраслях машиностроения, в сферах фармацевтики и медицинской техники, производства сельскохозяйственной и продовольственной продукции.

# Беларусь-Китай # общество # Александр Лукашенко # Си Цзиньпин

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