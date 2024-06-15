В экономическом суде Минской области обсудили вопрос о незаконном обороте криптовалют

Применение норм Кодекса об административных правонарушениях, а также последние изменения в законодательстве обсудили накануне в экономическом суде Минской области, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Там прошла рабочая встреча с участием представителей министерств и ведомств.

Сегодня в стране остро стоит вопрос об определении единой практики между судами и госорганами, участвующими в составлении протоколов. Важно различать, какие нарушения считаются формальными, а какие требуют привлечения к ответственности. Так, одной из тем дискуссии стал вопрос о незаконном обороте криптовалют. Напомним, в 2017 году Президент подписал декрет, который урегулировал эту деятельность. Однако со временем цифровую валюту начали использовать не по назначению, что привело к последующим изменениям в законодательстве.

Александр Паутов, судья Верховного Суда Беларуси: В 2021 году были внесены изменения в декрет, где сфера действий была сужена, было запрещено оказание содействия иным лицам в совершении исполнения сделок с использованием криптовалют. С учетом того, что в первой части декрета есть разрешение на оборот, на совершение действий, во второй – исключение. Норма получилась достаточно сложная для понимания не только гражданами, но и правоприменителями.

Алексей Сакович, председатель экономического суда Минской области:

Актуальность, необходимость проведения такого рода мероприятий, прежде всего, обусловлена состоянием общественных отношений на текущий момент, складывающаяся проблематика, изменениями в законодательстве, что в свою очередь, безусловно, влечет изменения судебных практик и требует оперативного реагирования участников административного процесса.

На встрече также обсудили изменения в области несоблюдения лицензионных требований пассажирских перевозок, незаконной заготовки лома черных и цветных металлов физлицами, а также нарушения законодательства о рекламе и охранной деятельности. По всем вопросам были даны соответствующие разъяснения.