Прощальный вальс и встреча рассвета – 11-классники лицея Витебского госуниверситета отметили выпускной

Незабываемым праздник стал для первых выпускников лицея Витебского госуниверситета, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Их в этом году – 72 человека. Юноши в строгих костюмах, девушки в вечерних нарядах – этого волнительного момента ребята ждали несколько лет.

Теперь они готовы уверенно шагнуть в студенческую жизнь. Каждый третий выпускник лицея – медалист. Для таких абитуриентов доступна льгота при поступлении. В Витебский госуниверситет их могут зачислить без вступительных экзаменов при условии, что отметки по всем предметам будут не ниже восьми баллов, а по профильным – не ниже девяти.

Ренат Чукмарев, выпускник лицея Витебского государственного университета имени П.М. Машерова:

Одновременно я очень ждал этот момент и не хотел его встречать, потому что для меня это будет очень сложно – уходить от этих ребят, с которыми я учился два года, с которыми я очень сильно сдружился. Но могу сказать, что я ни о чем не жалею, я был рад здесь учиться, я отлично отучился, хорошо сдал экзамены. Спасибо преподавателям! Я готов поступать в белорусский университет!

Елизавета Казаченок, выпускник лицея Витебского государственного университета имени П.М. Машерова:

Очень грустно прощаться с лицеем, за эти два года мы стали настоящей командой, настоящей семьей, а не просто коллективом целеустремленных ребят. Я буду поступать в белорусский вуз, потому что наше образование ни капельки не уступает вузам из других стран, в том числе европейских.