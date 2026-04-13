Тищенко предположил, что AliExpress выстроит логистику в районе Беларуси

Почему конфликт на Ближнем Востоке не такой уж и далекий и как все взаимосвязано? Откликаются ли геополитические афтершоки в Беларуси? И что рядом с нашими рубежами – глобальный фокус не сместился? Эксперты рассмотрели международный фактор.

Александр Тищенко, эксперт в области национальной безопасности:

Давайте исходить из того, что Александр Григорьевич – стратег с большой буквы, и все, что он добивался, все, что он отстаивал, сегодня дает очень интересный и важный результат, на будущее в том числе.

Мы говорили про нефть. Китай покупал нефть с дисконтом. А сегодня покупает с премией. Как вы думаете, себестоимость китайской промышленности терпит какие-то проблемы? Терпит. Значит, нужно что? Подвигать товары ближе к потребителю, к Европе. А теперь давайте вспомним про «Великий камень». Может быть, буду торопить события, но AliExpress, скорее всего, логистику выстроит в районе Беларуси.

Дело в том, что есть такое логистическое плечо – это посредник между производителем и покупателем. И это лишний посредник в нынешних условиях. Даже американцы будут этот вопрос приветствовать, потому что сегодня активно вытесняется морская торговля, морские пути. Все переходит на сушу. Суша выступает гарантированным путем, безопасным по отношению к морским.