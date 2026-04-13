Тищенко предположил, что AliExpress выстроит логистику в районе Беларуси

Почему конфликт на Ближнем Востоке не такой уж и далекий и как все взаимосвязано? Откликаются ли геополитические афтершоки в Беларуси? И что рядом с нашими рубежами – глобальный фокус не сместился? Эксперты рассмотрели международный фактор.
Что Беларусь может вынести из ближневосточного конфликта? Лазуткин ответил.
Александр Тищенко, эксперт в области национальной безопасности:
Давайте исходить из того, что Александр Григорьевич – стратег с большой буквы, и все, что он добивался, все, что он отстаивал, сегодня дает очень интересный и важный результат, на будущее в том числе.
Мы говорили про нефть. Китай покупал нефть с дисконтом. А сегодня покупает с премией. Как вы думаете, себестоимость китайской промышленности терпит какие-то проблемы? Терпит. Значит, нужно что? Подвигать товары ближе к потребителю, к Европе. А теперь давайте вспомним про «Великий камень». Может быть, буду торопить события, но AliExpress, скорее всего, логистику выстроит в районе Беларуси.
Дело в том, что есть такое логистическое плечо – это посредник между производителем и покупателем. И это лишний посредник в нынешних условиях. Даже американцы будут этот вопрос приветствовать, потому что сегодня активно вытесняется морская торговля, морские пути. Все переходит на сушу. Суша выступает гарантированным путем, безопасным по отношению к морским.
Александр Тищенко:
Говорили про глобализм, так я скажу так: морские пути, по сути дела – это Британия. Страховка, контроль, все остальное. Сегодня американцы это дело очень способствуют убивать. Они даже пытаются перехватывать именно страхование у британцев. Вот где ломается глобализм. Но глобализм придет новый. Через те же самые структуры BlackRock. Посмотрите, даже в Rheinmetall, в Совете директоров представители BlackRock. В МЕРКОСУР тоже BlackRock. И куда ни плюнь – везде BlackRock. То есть просто идет замена одних на других.
И Беларусь вписывается очень хорошо во всю эту модель, потому что сегодня у Беларуси есть перспектива стать хабом между производителем (Китаем) и потребителем (Европой). Причем от энергетики, заканчивая любыми мелкими товарами.
Алена Сырова, СТВ:
То есть фамилии, имена, персоны нам не важны?
Александр Тищенко:
Они важны, ведь именно на персонах построена была система взаимопонимания, дружбы. Ведь Александр Григорьевич дружил не со странами, он дружил с лидерами.