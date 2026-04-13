В преддверии Дня Победы активисты БРСМ благоустроили мемориал «Яма»

В Беларуси стартовала неделя благоустройства, приуроченная ко Дню Великой Победы. Первыми к работам подключились активисты БРСМ: 13 апреля они наводили порядок в мемориальном комплексе «Яма» в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Это место – один из самых трагичных символов холокоста на территории страны. Именно здесь, на пересечении улиц Мельникайте и Заславской, 2 марта 1942 года нацисты уничтожили около 5 тысяч человек. Среди погибших – 200 воспитанников расположенного поблизости детского дома. Всего же в ходе карательной операции в Минском гетто были замучены и убиты около 100 тысяч евреев. Участники акции возложили цветы к подножию памятника и почтили память невинных жертв минутой молчания.
Лерика Горбач, студентка Белорусского государственного университета:
Данное место я воспринимаю очень серьезно, потому что как только я сюда пришла, оно меня пробило до мурашек. Для меня это важно, и, скажем так, в первую очередь очень необычно убираться в таком месте. Все-таки понимаешь, какие ужасы здесь творились и радуешься тому, что в данный момент у нас мирное небо над головой.
Алексей Пикус, первый секретарь Минского городского комитета ОО «БРСМ»:
Сегодня любой мемориальный объект, памятник, мемориал, святыня являются очень знакомыми для молодежи, несмотря на то, что прошло достаточно большое количество времени, молодежь помнит, гордится подвигом тех героев и, конечно же, не забывает тех, кто положил свои жизни ради нашего мирного неба, ради спасения нашей страны. На постоянной основе убираются мемориалы, наводится порядок.
Неделя благоустройства – первый этап патриотического проекта «Цветы Великой Победы». Она продлится до 19 апреля. Вторая тематическая неделя будет посвящена семейным историям, третья – сохранению исторической памяти. На финальной неделе проекта активисты поздравят ветеранов, бывших узников концлагерей и людей, чье детство опалила война.
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