В преддверии Дня Победы активисты БРСМ благоустроили мемориал «Яма»

В Беларуси стартовала неделя благоустройства, приуроченная ко Дню Великой Победы. Первыми к работам подключились активисты БРСМ: 13 апреля они наводили порядок в мемориальном комплексе «Яма» в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это место – один из самых трагичных символов холокоста на территории страны. Именно здесь, на пересечении улиц Мельникайте и Заславской, 2 марта 1942 года нацисты уничтожили около 5 тысяч человек. Среди погибших – 200 воспитанников расположенного поблизости детского дома. Всего же в ходе карательной операции в Минском гетто были замучены и убиты около 100 тысяч евреев. Участники акции возложили цветы к подножию памятника и почтили память невинных жертв минутой молчания.