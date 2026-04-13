В Палате представителей принимали Чрезвычайного и Полномочного Посла Вьетнама – что обсудили?

Вьетнам – проверенный временем союзник. Ставка в сотрудничестве сделана на реальный сектор. Белорусские МАЗы и тракторы уже давно зарекомендовали себя на вьетнамском рынке, и сейчас задача – расширять совместные производства. Параллельно с промышленным вектором Минск и Ханой намерены наращивать экспорт образовательных услуг. Это направление, наряду с поставками техники, станет еще одной точкой роста.

Сергей Рачков, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

У нас хороший товарооборот между Беларусью и Вьетнамом. Работают межправительственные комиссии. Наши товары пользуются спросом во Вьетнаме. Мы прежде всего, конечно, заинтересованы во Вьетнаме как в очень объемном рынке сбыта белорусских товаров и услуг. Но понимаем, что торгово-экономические отношения – это улица с двусторонним движением. И также поддерживаем и заинтересованы в том, чтобы и вьетнамские товары шире приходили на рынок Республики Беларусь.