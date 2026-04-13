В Палате представителей принимали Чрезвычайного и Полномочного Посла Вьетнама – что обсудили?

Вьетнам для Беларуси – ключевой плацдарм в Ассоциации государств Юго-Восточной Азии. 13 апреля в Палате представителей принимали Чрезвычайного и Полномочного Посла Вьетнама, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Главная тема встречи – перезагрузка экономических отношений и новый импульс для межпарламентского диалога.
Вьетнам – проверенный временем союзник. Ставка в сотрудничестве сделана на реальный сектор. Белорусские МАЗы и тракторы уже давно зарекомендовали себя на вьетнамском рынке, и сейчас задача – расширять совместные производства. Параллельно с промышленным вектором Минск и Ханой намерены наращивать экспорт образовательных услуг. Это направление, наряду с поставками техники, станет еще одной точкой роста.
Сергей Рачков, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
У нас хороший товарооборот между Беларусью и Вьетнамом. Работают межправительственные комиссии. Наши товары пользуются спросом во Вьетнаме. Мы прежде всего, конечно, заинтересованы во Вьетнаме как в очень объемном рынке сбыта белорусских товаров и услуг. Но понимаем, что торгово-экономические отношения – это улица с двусторонним движением. И также поддерживаем и заинтересованы в том, чтобы и вьетнамские товары шире приходили на рынок Республики Беларусь.
Вьетнам сегодня – влиятельный политический игрок не только в своем регионе, но и в ООН, поэтому Минску крайне важна поддержка Ханоя на международной арене. Вместе с тем Беларусь заинтересована в активном продвижении экспорта и развитии взаимного туризма. Обилие таких общих интересов должно в ближайшее время перерасти в новые масштабные проекты, которые сделают экономики двух стран еще крепче.
Рачков встретился с послом Монголии, который завершает дипмиссию в Беларуси.