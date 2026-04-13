Что Беларусь может вынести из ближневосточного конфликта? Лазуткин ответил

Почему конфликт на Ближнем Востоке не такой уж и далекий и как все взаимосвязано? Откликаются ли геополитические афтершоки в Беларуси? И что рядом с нашими рубежами – глобальный фокус не сместился? Эксперты рассмотрели международный фактор.

Андрей Лазуткин, политолог:

У Президента была встреча интересная по ОДКБ. И там было сказано – очень аккуратно работать по Армении, потому что как раз сухопутная граница с Ираном проходит через тот самый Зангезурский коридор, который сегодня взяли под контроль американцы. Это значит, что завтра, если будет новая эскалация, то беженцы из Ирана пойдут этим маршрутом, возможно, в Россию.

Если ОДКБ там не будет, не будет базы в Гимры, другого присутствия российского, то этот вопрос встанет как черная дыра. Мы это все уже проходили когда-то в Средней Азии. Поэтому если будет дальнейшая эскалация на Ближнем Востоке, то всех этих беженцев надо будет направить и в Европу против ЕС, и против нас, через этот сухопутный коридор.

Трамп там обещал построить дорогу мира, дорогу дружбы. Но армянского капитала там очень мало, там в основном капитал иностранный, торговли там никакой особо нет пока. И армяне задают вопрос Пашиняну: для чего все это было? Вы запирали сухопутный коридор, чтобы начать операцию в Иране. Вот для этого. Никакого размытия Армении там не произойдет. И если сегодня мы еще потеряем союзников по ОДКБ, а там и так все крайне сложно, то завтра все эти проблемы просто утроятся.

И, наконец, топливо. Почему Трамп проводит дипломатию так агрессивно и грубо? Какое-то воздействие есть, но это воздействие на рынки, а не на иранцев. С пятницы они заходили с понижением нефти – и вот уже делаются заявления о том, что снова мы закрываем Ормузский пролив, нефть снова дорожает на 10 долларов.