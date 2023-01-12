Тираж составил 25 тысяч. В Беларуси появились конверты с героем-пограничником Иваном Барсуковым

Новости Беларуси. Церемония гашения почтового конверта, посвященного Герою Советского Союза Ивану Барсукову, состоялась в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Церемония гашения почтового конверта, посвященного Герою Советского Союза Ивану Барсукову, состоялась в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Внимание к личности героического пограничника неслучайно. 22 января исполняется 75 лет со дня его рождения. Иван Барсуков прошел путь от рядового до полковника, в 1989 году под его руководством Брестский Краснознаменный пограничный отряд имени Дзержинского был признан лучшим в системе пограничных войск СССР.
За мужество, отвагу и героизм, проявленные при выполнении специальных задач в Афганистане, Барсукову присвоено звание Героя Советского Союза.
Константин Шульган, министр связи и информатизации Беларуси:
Памяти и уважения не бывает много. И одна из страниц – это выпуск марки, посвященной кому-то, чтобы мы с вами знали, чтобы это было как память и для потомков. Поэтому это направление работы я считаю значимым и важным.
Тираж конверта составил 25 тысяч. Знаки почтовой оплаты на тематику, связанную с пограничной службой, пользуются особой популярностью у жителей страны. Так, лучшей маркой 2022 года по итогам открытого интернет-голосования признан малый лист «Служебные собаки пограничной службы Беларуси».
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