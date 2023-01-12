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Тираж составил 25 тысяч. В Беларуси появились конверты с героем-пограничником Иваном Барсуковым

12 января 2023 07:38
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Новости Беларуси. Церемония гашения почтового конверта, посвященного Герою Советского Союза Ивану Барсукову, состоялась в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Тираж составил 25 тысяч. В Беларуси появились конверты с героем-пограничником Иваном Барсуковым -1

Внимание к личности героического пограничника неслучайно. 22 января исполняется 75 лет со дня его рождения. Иван Барсуков прошел путь от рядового до полковника, в 1989 году под его руководством Брестский Краснознаменный пограничный отряд имени Дзержинского был признан лучшим в системе пограничных войск СССР.

Тираж составил 25 тысяч. В Беларуси появились конверты с героем-пограничником Иваном Барсуковым -4

За мужество, отвагу и героизм, проявленные при выполнении специальных задач в Афганистане, Барсукову присвоено звание Героя Советского Союза.

Тираж составил 25 тысяч. В Беларуси появились конверты с героем-пограничником Иваном Барсуковым -7

Константин Шульган, министр связи и информатизации Беларуси:
Памяти и уважения не бывает много. И одна из страниц – это выпуск марки, посвященной кому-то, чтобы мы с вами знали, чтобы это было как память и для потомков. Поэтому это направление работы я считаю значимым и важным.

Тираж составил 25 тысяч. В Беларуси появились конверты с героем-пограничником Иваном Барсуковым -10

Тираж конверта составил 25 тысяч. Знаки почтовой оплаты на тематику, связанную с пограничной службой, пользуются особой популярностью у жителей страны. Так, лучшей маркой 2022 года по итогам открытого интернет-голосования признан малый лист «Служебные собаки пограничной службы Беларуси».

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# Госпогранкомитет # общество # Иван Барсуков # Константин Шульган # Фотофакт

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