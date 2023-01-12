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Конфетки вместо таблеток. Волонтёры поздравили пациентов БСМП с зимними праздниками

12 января 2023 06:57
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Новости Беларуси. Вместо лечащего врача – Дед Мороз и Снегурочка, а вместо таблеток – сладкие подарки. Вот так с зимними праздниками поздравили пациентов БСМП, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В сказочных героев перевоплотились волонтеры профсоюзной первички учащихся Белорусского государственного медколледжа.

Конфетки вместо таблеток. Волонтёры поздравили пациентов БСМП с зимними праздниками-1

Для тех, кто оказался в эти дни в больнице, такие гости стали приятным сюрпризом. А их подарки – большой неожиданностью. Благотворительная акция «От всей души» – это лишь малая часть той заботы, которая оказывается пожилым людям. Марафон нашел много откликов у белорусов. К нему присоединились не только представители власти – акцию подхватили госучреждения, волонтеры и все неравнодушные.

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# Благотворительная акция # общество # Фотофакт

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