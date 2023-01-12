Приехали посмотреть даже гости из Петербурга. Необычная выставка проходит в Национальной библиотеке Беларуси

Новости Беларуси. «44 дня до весны» – так называется одна из работ Натальи Каминской, представленная в Национальной библиотеке Беларуси. И хотя до весны остается чуть больше, полюбоваться волшебной зимой еще не поздно. В различных техниках и манерах белорусские художники представили свое видение чудесной поры года – сказочной, полной надежд и щедрой на улыбки, рассказали в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Виктория Харитонова, заведующий сектором художественных выставок Национальной библиотеки Беларуси:

Зимние праздники – Новый год, Рождество не оставили в стороне Национальную библиотеку. У нас планируется книжная выставка «Рождественская звезда». Можно посетить детские утренники «Главный секрет Деда Мороза». Также в нашей галерее представлены две художественные выставки «Зимняя» и «Зимняя панорама». Представлены они в двух галереях. «Зимняя» выставка экспонируется в галерее «Ракурс» на втором этаже библиотеки. «Зимняя панорама» представлена на 22 этаже библиотеки. Выставка «Зимняя» сияет палитрой праздничных образов словно калейдоскоп традиций, теплых воспоминаний и неожиданных ассоциаций. Так что любители колядных гуляний и чудес на Рождество смогут загадать желание и зарядиться прекрасным настроением. Виктория Харитонова:

В экспозиции представлены работы более 45 белорусских художников, экспонируется графика, акварель, живопись, декоративное искусство, представлена зима на любой вкус. Классический пейзаж, авангардная палитра, тонкая морозная акварель, концептуальные глубокие работы.

Уверены: никто не сможет пройти мимо картины Аллы Страуты «Кошка», выполненной в современной технике. Жикле – это высококачественное воспроизведение любого художественного произведения на настоящем холсте методом цифровой печати. Ну а довести шедевр до совершенства помогают кисть и краски. Виктория Харитонова:

Экспонируются как хорошо известные авторы, так и начинающие. Все они члены Белорусского союза художников. Образы созданы замечательными пейзажистами – Константином Кочаном, Ольгой Шкарубой, Михаилом Кротом, Натальей Каминской. Позволяют насладиться искрящимся зимним пейзажем, тонким, многоуровневым. В работах Сергея Писаренко, Аллы Страуты, Андрея Карпенкова. Зима представлена и сказочной, и удивляющей, и авангардной. Не оставляют равнодушными тонкие морозные образы акварелей Светланы Ярмак и Натальи Аверьяновой, пастели Светланы Рыжиковой и Ники Витковской, с которыми прекрасно гармонирует графика Леонида Величко. Украшает выставку рождественский ангел Натальи Пиневич – ее работа «Над Родиной», выполненная красками по дереву. Виктория Харитонова:

Выставка будет интересна широкому кругу зрителей, каждый найдет зиму на свой вкус. И дети, и взрослые, и приезжие гости, и читатели библиотеки. Что ж, самое время оставить отзыв на память!

Евгений Конищев, художник (г. Санкт-Петербург):

Волей судьбы мы специально на Новый год выбрали ваш прекрасный город, попали на выставку. Цель была посетить Национальную библиотеку Беларуси. Мы поражены великолепием самой библиотеки, очень рады, что центры знаний существуют, очень много детских групп. Значит есть будущее, развитие. В этом зале нас пригласили посмотреть выставку живописи, выставку графических работ, выставку прекрасной акварели. Это подчеркивает то, что продолжается жизнь. Народ генерирует творчество, значит есть развитие и будущее. Это очень здорово. Из Петербурга вам большой привет. К слову, Евгений Конищев – известный питерский художник, поэтому смог оценить произведения белорусских коллег профессиональным взглядом. С удовольствием поделилась впечатлениями и юная участница поездки.

Александра Колесникова:

Очень рада была побывать в вашей Национальной библиотеке. Нам еще повезло оказаться на этой прекрасной выставке, тут очень интересная инсталляция, представлены и классические работы, и абстрактные. Над ними хочется думать, размышлять, как-то их обыгрывать. Хочется посоветоваться со своим другом, приятелем, родителем. Особенно девушке запомнилась работа Ирины Ясюкайть-Дударевой. Александра Колесникова:

Хочется додумывать, что круг – это замкнутое пространство, там стоит одно дерево, которое подсвечено, почему-то наталкивает на мысли об одиночестве, о закрытости в самом себе. Из классических работ очень красивые пейзажи, необычно представление животных в природе, ты их так не видишь. Ну а где успели побывать гости из северной столицы России еще?

Евгений Конищев:

Минск – потрясающий город, поражают благоустроенность, радушие людей, чистота, светлость самого города. Александра Колесникова:

Мне центр Минска очень напоминает Невский проспект. Если вы там побываете или уже были, возможно, тоже заметили какую-то схожесть. Но я иду и представляю, будто я дома, в своем городе, очень уютно на душе. Мне очень приятно ощущать себя в этом городе, тут все люди очень вежливые, мы побывали в Художественном музее, тоже запомнились выставки различные. Очень интересно было посмотреть на картины, которые я видела в одной вариации, увидела в другой вариации. Там представлены некоторые известные картины. Там был «Неравный брак», «Ночь над Днепром», то есть представлены именно варианты картин, а не оригинал, который мы видели. Мне Минск очень нравится, я буду рада побывать здесь еще раз. Не зря искусство называют высоким. Пожаловала заснеженная сказка и на обзорную площадку Национальной библиотеки.