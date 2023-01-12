В Могилёве появилась диспетчерская служба, которая в реальном времени следит за уборкой города

Новости Беларуси. В Могилеве появилась новая диспетчерская служба. Уборку города специалисты дорожно-мостового предприятия теперь мониторят в режиме реального времени, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В их распоряжении самые современные средства наблюдения и навигации.

Разработано 11 маршрутов движения коммунальной техники, по которым проводится уборка проезжей части дороги, посыпка противогололедными материалами тротуаров и пешеходных дорожек. У диспетчеров есть доступ к более 100 видеокамерам по всему городу. Каждая машина оборудована системой GPS. Это позволяет контролировать время ее выезда и возвращения, наблюдать за работой, а также оперативно реагировать на аварийные ситуации и координировать работу спецтехники.

Дмитрий Василенко, ведущий инженер УКП Могилева:

Данная возможность позволяет контролировать, как происходит посыпка, как происходит очистка проезжих частей. Если возникает непредвиденная ситуация, происходит прямая связь с диспетчером дорожно-мостового предприятия, корректируется работа колонн или уборочной техники.

Дмитрий Матвеев, диспетчер УКП Могилева:

Вывоз твердых коммунальных отходов осуществляет спецавтопредприятие. У них на балансе находится около 70 машин, которые обслуживают более 500 точек сбора мусора. Они работают по 11 маршрутным картам. И на данном примере мы рассматриваем 4-й маршрут, на котором можем отследить, во сколько машина выехала с базы, во сколько она загрузилась, какие маршруты она проделала.