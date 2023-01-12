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В Могилёве появилась диспетчерская служба, которая в реальном времени следит за уборкой города

12 января 2023 06:54
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Новости Беларуси. В Могилеве появилась новая диспетчерская служба. Уборку города специалисты дорожно-мостового предприятия теперь мониторят в режиме реального времени, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В их распоряжении самые современные средства наблюдения и навигации.

В Могилёве появилась диспетчерская служба, которая в реальном времени следит за уборкой города-1

Разработано 11 маршрутов движения коммунальной техники, по которым проводится уборка проезжей части дороги, посыпка противогололедными материалами тротуаров и пешеходных дорожек. У диспетчеров есть доступ к более 100 видеокамерам по всему городу. Каждая машина оборудована системой GPS. Это позволяет контролировать время ее выезда и возвращения, наблюдать за работой, а также оперативно реагировать на аварийные ситуации и координировать работу спецтехники.

В Могилёве появилась диспетчерская служба, которая в реальном времени следит за уборкой города-4

Дмитрий Василенко, ведущий инженер УКП Могилева:
Данная возможность позволяет контролировать, как происходит посыпка, как происходит очистка проезжих частей. Если возникает непредвиденная ситуация, происходит прямая связь с диспетчером дорожно-мостового предприятия, корректируется работа колонн или уборочной техники.

В Могилёве появилась диспетчерская служба, которая в реальном времени следит за уборкой города-7

Дмитрий Матвеев, диспетчер УКП Могилева:
Вывоз твердых коммунальных отходов осуществляет спецавтопредприятие. У них на балансе находится около 70 машин, которые обслуживают более 500 точек сбора мусора. Они работают по 11 маршрутным картам. И на данном примере мы рассматриваем 4-й маршрут, на котором можем отследить, во сколько машина выехала с базы, во сколько она загрузилась, какие маршруты она проделала.

В Могилёве появилась диспетчерская служба, которая в реальном времени следит за уборкой города-10

В перспективе диспетчерскую службу доработают. Маршрутные карты спланируют не только для центральных улиц, но и для дворовых территорий. А видеокамеры с подъездов многоэтажек выведут на диспетчерский пульт, чтобы координировать дворников. Это поможет усовершенствовать работу жилищно-коммунального хозяйства и общими усилиями сделать город чище.

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# ЖКХ # общество # Дмитрий Василенко # Дмитрий Матвеев # Новости Могилёва и Могилёвской области # Фотофакт

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