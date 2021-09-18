«TikTok – это минное поле». Советы в соцсетях по уходу за кожей, которыми лучше не пользоваться

У пользователей TikTok есть лайфхаки практически для всего: от уборки дома и воспитания детей до советов по уходу за кожей. Однако не все эти советы могут быть такими безопасными, как вы думаете.

Фото: instagram.com/theaestheticsdoctor

Как сообщает The Sun, Ахмед Эль Мунтасар – врач общей практики и эстетики Национальной службы здравоохранения Великобритании. Он предупреждает людей о потенциальных опасностях разных тенденций по уходу за кожей. Доктор использует соцсети, чтобы информировать подписчиков. TikTok – это минное поле для советов и тенденций по уходу за кожей, и если вы обычный человек, то действительно трудно понять, какие видео основаны на реальных знаниях, а какие – случайные идеи, которые могут принести вашей коже больше вреда, чем пользы. Ахмед видел много людей, которые приходили к нему за корректирующим лечением. Вот советы из TikTok, которые лучше не испытывать на себе. Маска для лица из аспирина

Фото: tiktok.com/@sudemanik

Тенденция «аспирин для лица» стала популярной в социальных сетях. Врач объяснил, что этот тренд является большой проблемой. На видео девушка делает маску для лица, используя таблетки аспирина, измельчая их в мелкий порошок и добавляя воду, чтобы сделать пасту. Она наносит смесь на лицо, а затем оставляет на 10-15 минут, прежде чем смыть. В видео она говорит, что использует этот метод, чтобы избавиться от прыщей за ночь.

Фото: tiktok.com/@sudemanik

Аспирин обладает противовоспалительными свойствами и при приеме внутрь может помочь в случае воспаления кожи и акне, но не наносится непосредственно на кожу. «Аспирин по химической структуре похож на салициловую кислоту, которая является известным отшелушивающим средством. Однако концентрация аспирина, который продается в аптеке и предназначен для приема внутрь, потенциально опасна для кожи. Любой вид салициловой кислоты для нанесения на кожу обычно имеет концентрацию около 2 %. Любое превышение будет означать, что продукт больше действует как кожный пилинг, который необходимо проводить под наблюдением врача», – комментирует Ахмед Эль Мунтасар. Салфетки для снятия макияжа

Фото: pixabay.com

Хоть салфетки для снятия макияжа популярны у многих в качестве быстрого средства первичного очищения, доктор предлагает не использовать их. «Что они действительно делают, так это снимают ваш макияж, а не очищает кожу. Если вы хотите очистить поры, используйте мицеллярную воду», – говорит доктор. Лед для устранения прыщей Еще один способ ухода за кожей, который изучил доктор Эль Мунтасар, – это охлаждение, чтобы избавиться от прыщей.

Фото: pixabay.com

Блогер в TikTok говорит, что нужно положить кубик льда на лицо на пять минут, чтобы уменьшить покраснение, воспаление и сузить поры. Она также сказала, чтобы вы не умывались в душе и всегда вытирали лицо отдельным чистым полотенцем. Доктор согласен с использованием свежего полотенца, но говорит, что не имеет значения, моете ли вы лицо именно в душе, так как средство для умывания не остается на коже.

Фото: tiktok.com/@nikolina_telkiyska

Еще одна девушка принимала препарат против акне, и у нее много средств по уходу за кожей, но охлаждение утром и вечером стало единственным способом, которое помогло уменьшить прыщи. Ахмед Эль Мунтасар говорит: «Лед на коже, помогающий уменьшить прыщи, – это еще одна тенденция TikTok, которая меня смущает. Я не совсем уверен, откуда это взялось. Охлаждающий эффект льда может разгладить кожу и обладает противовоспалительными свойствами, но он не избавит вас от прыщей. Это даст краткосрочные результаты, но за этим стоит абсолютно нулевая наука – это просто замерзшая вода, и ваши прыщи останутся». Аппликаторы в уходовых средствах

Фото: pixabay.com

Почти в каждом видео по уходу за кожей в TikTok пользователь подносит пипетку, полную средства по уходу, к лицу. Хотя это может выглядеть эстетично, доктор советует не делать этого, потому что пипетка не должна касаться кожи, так как бактерии переместятся в пипетку, а затем во все средство по уходу. Оставляя бактерии во флаконе, вы наносите их на кожу каждый день. Лучше всего набрать продукт в чистые руки и массировать лицо. Куркума для удаления пигментных пятен Еще одна популярная тенденция, обнаруженная в TikTok, – использование куркумы для устранения гиперпигментации.

Фото: tiktok.com/@zedmasry

Блогер использовала куркуму с медом, бананом и лимоном для создания маски для лица. Она наносила смесь и оставляла ее на 15 минут, а затем умывала лицо. Доктор говорит, что хотя эта тенденция не опасна, она немного бессмысленна, так как действие куркумы очень кратковременное. Пигментация на коже довольно распространена, особенно среди азиатов и арабов, хотя она может появиться у любого человека, независимо от нации. Куркума обладает стягивающими свойствами, поэтому она поможет скрыть пигментацию и выровнять тон кожи. Однако эффект очень кратковременный, и кожа вернется в нормальное состояние в течение дня или около того.

Фото: tiktok.com/@zedmasry