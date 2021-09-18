Днём – дроны, ночью – тепловизоры. Какую технику используют спасатели для поиска людей?

Новости Беларуси. Азарт тихой охоты, лайфхаки грибного промысла и суеверия. Можно ли заработать на дарах леса? Где искать грибные места? Как проходят поисковые операции и что делать, если вы заблудились? О возможностях и опасностях грибного сезона рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ. Яна Шипко, корреспондент:

Как бы хорошо вы не знали местность и как бы не увлеклись тихой охотой, всегда нужно помнить, что лес таит множество опасностей.

Этот координационный штаб экстренно разбили в Мядельском районе. Спасатели ищут 65-летнюю местную жительницу. По словам родственников, до этого случая в грибы она ходила часто и лес отлично знала.

Светлана, дочь пропавшей:

Мы позвонили после первого звонка, буквально через минут 30 приехали спасатели, ГАИ. МЧС было через минут 20. Все начали поиски. МЧС осталось и ночью помогать, а утром все сотрудники Нацпарка собрались. Очень много людей. Вот второй день могло быть до 100 человек. Все, кто мог, откликнулись. Огромное спасибо. Спасатели настаивают – медлить в случае, если ваш родственник не вернулся из леса в ожидаемое время, нельзя. Чем раньше сообщить, тем выше шансы быстрее отыскать заблудившегося.

С началом грибного сезона в лесах Минской области регулярно пропадают любители тихой охоты. Чтобы обезопасить себя, лучше заранее позаботиться о том, чтобы с собой был powerbank для мобильного телефона, а одежда не сливалась по цвету с листвой, одеваться в камуфляж – плохая идея. Как оставить следы и организовать ночлег? В МЧС рассказали, что делать, если заблудились в лесу – читать здесь. К поискам в центральном регионе привлекаются пожарный аварийно-спасательный отряд Минского областного управления МЧС и Республиканский отряд специального назначения «Зубр». Они готовы к поискам в самой труднопроходимой местности. Используют квадроциклы. Незаменимые помощники сейчас – дроны.

Станислав Троцюк, начальник службы пожарного аварийно-спасательного отряда Минского областного управления МЧС Беларуси:

В последнее время стали использовать инновационную систему поиска человека с воздуха с помощью дронов. У нас есть специальная программа, которая распознает лица пострадавших с воздуха с точностью 95 %, что заметно улучшило наши показатели по обнаружению людей.

– Удавалось уже кого-то найти с помощью дрона?

– Да, находим. Он с высоты видит похожие формы, как будто человек, и отправляет нам. Если это реальный человек, мы его находим.

Дмитрий Карпов, спасатель-пожарный Республиканского отряда специального назначения «Зубр» МЧС:

Сейчас у меня квадрокоптер в автоматическом режиме фотографирует поля, потом фотографии мы загружаем в компьютер, и интеллектуальная система под названием «Лакмус» их обрабатывает. С точностью 95 % мы можем увидеть человека с помощью данной программы. Если программа не найдет, мы в любом случае пересматриваем все снимки, дабы эти 5 % ликвидировать.

Добровольцев в таких поисках много не бывает. Посменно они тщательно прочесывают территорию по квадратам. Ночью спасатели мониторят местность с помощью тепловизоров.

Дмитрий Карпов:

Тепловизоры работают в основном ночью, потому что сейчас днем земля прогревается еще достаточно сильно и человек по температуре с воздуха сливается с землей. Увидеть его с тепловизора практически нереально. Поэтому сейчас мы работаем обычной камерой, а ночью, особенно в первую ночь, работали именно коптеры с тепловизорами.