Днём – дроны, ночью – тепловизоры. Какую технику используют спасатели для поиска людей?
Новости Беларуси. Азарт тихой охоты, лайфхаки грибного промысла и суеверия. Можно ли заработать на дарах леса? Где искать грибные места? Как проходят поисковые операции и что делать, если вы заблудились? О возможностях и опасностях грибного сезона рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ.
Яна Шипко, корреспондент:
Как бы хорошо вы не знали местность и как бы не увлеклись тихой охотой, всегда нужно помнить, что лес таит множество опасностей.
Этот координационный штаб экстренно разбили в Мядельском районе. Спасатели ищут 65-летнюю местную жительницу. По словам родственников, до этого случая в грибы она ходила часто и лес отлично знала.
Светлана, дочь пропавшей:
Мы позвонили после первого звонка, буквально через минут 30 приехали спасатели, ГАИ. МЧС было через минут 20. Все начали поиски. МЧС осталось и ночью помогать, а утром все сотрудники Нацпарка собрались. Очень много людей. Вот второй день могло быть до 100 человек. Все, кто мог, откликнулись. Огромное спасибо.
Спасатели настаивают – медлить в случае, если ваш родственник не вернулся из леса в ожидаемое время, нельзя. Чем раньше сообщить, тем выше шансы быстрее отыскать заблудившегося.
С началом грибного сезона в лесах Минской области регулярно пропадают любители тихой охоты. Чтобы обезопасить себя, лучше заранее позаботиться о том, чтобы с собой был powerbank для мобильного телефона, а одежда не сливалась по цвету с листвой, одеваться в камуфляж – плохая идея.
Как оставить следы и организовать ночлег? В МЧС рассказали, что делать, если заблудились в лесу – читать здесь.
К поискам в центральном регионе привлекаются пожарный аварийно-спасательный отряд Минского областного управления МЧС и Республиканский отряд специального назначения «Зубр». Они готовы к поискам в самой труднопроходимой местности. Используют квадроциклы. Незаменимые помощники сейчас – дроны.
Станислав Троцюк, начальник службы пожарного аварийно-спасательного отряда Минского областного управления МЧС Беларуси:
В последнее время стали использовать инновационную систему поиска человека с воздуха с помощью дронов. У нас есть специальная программа, которая распознает лица пострадавших с воздуха с точностью 95 %, что заметно улучшило наши показатели по обнаружению людей.
– Удавалось уже кого-то найти с помощью дрона?
– Да, находим. Он с высоты видит похожие формы, как будто человек, и отправляет нам. Если это реальный человек, мы его находим.
Дмитрий Карпов, спасатель-пожарный Республиканского отряда специального назначения «Зубр» МЧС:
Сейчас у меня квадрокоптер в автоматическом режиме фотографирует поля, потом фотографии мы загружаем в компьютер, и интеллектуальная система под названием «Лакмус» их обрабатывает. С точностью 95 % мы можем увидеть человека с помощью данной программы. Если программа не найдет, мы в любом случае пересматриваем все снимки, дабы эти 5 % ликвидировать.
Добровольцев в таких поисках много не бывает. Посменно они тщательно прочесывают территорию по квадратам. Ночью спасатели мониторят местность с помощью тепловизоров.
Дмитрий Карпов:
Тепловизоры работают в основном ночью, потому что сейчас днем земля прогревается еще достаточно сильно и человек по температуре с воздуха сливается с землей. Увидеть его с тепловизора практически нереально. Поэтому сейчас мы работаем обычной камерой, а ночью, особенно в первую ночь, работали именно коптеры с тепловизорами.
Станислав Троцюк:
Расставляем людей по квадратам, а также с помощью техники организовываем прочес лесных опушек, дорожек.
– Когда лес прочесываете, на что нужно обращать внимание?
– Следы, поломанные ветки. Бывает, велосипед, какая-то одежда. Если болотистая местность, обращаем внимание на следы. Если человек зашел в болото, по следам можно обнаружить.
Если вы осознали, что все-таки заблудились в лесу, главное – не поддаваться панике, не тратить зря силы и следовать простым рекомендациям. Грибной сезон продлится до середины октября. После бабьего лета грибники ждут новую волну урожая. Мы убедились, поход за грибами – лучший релакс и средство от осенней хандры. Главное – оценивать свои силы и заботиться о безопасности, а еще оставлять за собой порядок и не повреждать грибницы, тогда лес щедро одарит своими дарами.
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