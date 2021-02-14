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Тигрица, ламы и благородные олени. Каких животных можно увидеть в Центре экотуризма «Станьково»?

14 февраля 2021 17:57
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Новости Беларуси. Готовь сани летом, а об отдыхе задумаемся в феврале. Госпрограмму по развитию туризма на пятилетку на неделе утвердило правительство. На ее реализацию планируют потратить почти полмиллиарда рублей. И здесь ставка в первую очередь на туризм внутренний, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Да уж, пандемия затягивается, границы все еще закрыты. Но это не значит, что белорусам негде отдохнуть. За последние годы эта сфера заметно подтянулась. А ситуация с COVID-19 лишь закрепила эту тенденцию и помогла белорусам совершенно иными глазами посмотреть на то, что вокруг. Раздолье для белорусского туризма, конечно, летом, но и в нынешнюю снежную зиму можно тоже хорошо отдохнуть.

Дмитрий Боярович продолжит.

Тигрица, ламы и благородные олени. Каких животных можно увидеть в Центре экотуризма «Станьково»?-1

Дмитрий Боярович, корреспондент:
Зоосад, конные прогулки, вкуснейший обед и баня. По таким ключевым словам мы нашли эту агроусадьбу, а точнее, Центр экологического туризма. 40 минут из Минска на машине  и вот мы здесь, в Дзержинском районе.

Тигрица, ламы и благородные олени. Каких животных можно увидеть в Центре экотуризма «Станьково»?-4



Это один из известных объектов, куда едут ради комплекса услуг. Но мы первым делом отправляемся в зоосад. Питомник зверей  то, что притягивает туристов. И не только из Беларуси. Страусы, яки, фазаны, медведи. Здесь около 40 видов птиц и млекопитающих, в том числе, конечно, хищников.

Тигрица, ламы и благородные олени. Каких животных можно увидеть в Центре экотуризма «Станьково»?-6



 А как они себя чувствуют в такие морозы?
 Это же дальневосточные. Они к морозам привыкшие. Хельга! Зачем мы ей, если ничего не принесли?
 А кто их кормит? Мяса же много надо.
 Да, 10 килограммов мяса в день.

Тигрица, ламы и благородные олени. Каких животных можно увидеть в Центре экотуризма «Станьково»?-8

Нас сопровождает Михаил Турыгин. Он ответственный за зоосад. Идем к ламам. Обычных посетителей внутрь вольера не пускают, но для съемочной группы СТВ сделали исключение. Тем более вот такие красавцы совсем безобидны. Разве что могут, как и верблюды, если не наплевать, то плюнуть.

Тигрица, ламы и благородные олени. Каких животных можно увидеть в Центре экотуризма «Станьково»?-11



  Какой теплый мех, шерсть! Не бойся, иди сюда. Они, как лошади, рождаются и сразу идут?
  Да, сразу идут.
 Пока ты снимаешь, он камеру твою лижет.

Тигрица, ламы и благородные олени. Каких животных можно увидеть в Центре экотуризма «Станьково»?-13



Центр экотуризма  едва ли не единственное место в Минской области, где можно понаблюдать за благородными оленями. В сафари-парке их несколько. А самый маленький и, как уверяет Михаил Петрович, добродушный живет здесь. Мы застали Малыша (так зовут четвероногого) за физзарядкой.

Тигрица, ламы и благородные олени. Каких животных можно увидеть в Центре экотуризма «Станьково»?-15



 Это завораживающее зрелище, как он пластично и быстро бегает. Ну, все. Уже, видимо, устал. Язык на плече набегался. Но он не стремится на волю?
 Нет, они, если на волю попадают, назад стремятся в вольер.

Тигрица, ламы и благородные олени. Каких животных можно увидеть в Центре экотуризма «Станьково»?-17



Конечно, лучше приезжать сюда летом, но зимой тоже неплохо. Единственный минус – холодно, поэтому такие упражнения всегда помогут согреться. Но летом вы никогда не сможете сделать так, а потом вот так.

«Жареные перепелки с пюре и соусом терияки». Как принимают туристов в белорусской агроусадьбе? Читать здесь.

# Животные # общество # Михаил Турыгин # Дмитрий Боярович # Фотофакт

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