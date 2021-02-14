Тигрица, ламы и благородные олени. Каких животных можно увидеть в Центре экотуризма «Станьково»?

Новости Беларуси. Готовь сани летом, а об отдыхе задумаемся в феврале. Госпрограмму по развитию туризма на пятилетку на неделе утвердило правительство. На ее реализацию планируют потратить почти полмиллиарда рублей. И здесь ставка в первую очередь на туризм внутренний, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Да уж, пандемия затягивается, границы все еще закрыты. Но это не значит, что белорусам негде отдохнуть. За последние годы эта сфера заметно подтянулась. А ситуация с COVID-19 лишь закрепила эту тенденцию и помогла белорусам совершенно иными глазами посмотреть на то, что вокруг. Раздолье для белорусского туризма, конечно, летом, но и в нынешнюю снежную зиму можно тоже хорошо отдохнуть. Дмитрий Боярович продолжит.

Дмитрий Боярович, корреспондент:

Зоосад, конные прогулки, вкуснейший обед и баня. По таким ключевым словам мы нашли эту агроусадьбу, а точнее, Центр экологического туризма. 40 минут из Минска на машине – и вот мы здесь, в Дзержинском районе.





Это один из известных объектов, куда едут ради комплекса услуг. Но мы первым делом отправляемся в зоосад. Питомник зверей – то, что притягивает туристов. И не только из Беларуси. Страусы, яки, фазаны, медведи. Здесь около 40 видов птиц и млекопитающих, в том числе, конечно, хищников.





– А как они себя чувствуют в такие морозы?

– Это же дальневосточные. Они к морозам привыкшие. Хельга! Зачем мы ей, если ничего не принесли?

– А кто их кормит? Мяса же много надо.

– Да, 10 килограммов мяса в день.

Нас сопровождает Михаил Турыгин. Он ответственный за зоосад. Идем к ламам. Обычных посетителей внутрь вольера не пускают, но для съемочной группы СТВ сделали исключение. Тем более вот такие красавцы совсем безобидны. Разве что могут, как и верблюды, если не наплевать, то плюнуть.





– Какой теплый мех, шерсть! Не бойся, иди сюда. Они, как лошади, рождаются и сразу идут?

– Да, сразу идут.

– Пока ты снимаешь, он камеру твою лижет.





Центр экотуризма – едва ли не единственное место в Минской области, где можно понаблюдать за благородными оленями. В сафари-парке их несколько. А самый маленький и, как уверяет Михаил Петрович, добродушный живет здесь. Мы застали Малыша (так зовут четвероногого) за физзарядкой.





– Это завораживающее зрелище, как он пластично и быстро бегает. Ну, все. Уже, видимо, устал. Язык на плече – набегался. Но он не стремится на волю?

– Нет, они, если на волю попадают, назад стремятся в вольер.





Конечно, лучше приезжать сюда летом, но зимой тоже неплохо. Единственный минус – холодно, поэтому такие упражнения всегда помогут согреться. Но летом вы никогда не сможете сделать так, а потом вот так.