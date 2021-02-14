Замминистра сельского хозяйства: надо дифференцировать, чем должен заниматься фермер в стране и чем государство
Новости Беларуси. Нынешняя невероятно снежная зима, если верить приметам, сулит хороший урожай, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. О нашей продовольственной безопасности в кулуарах Дворца Республики мы не упустили возможность поговорить с заместителем министра сельского хозяйства и продовольствия Игорем Брыло.
Итоги Всебелорусского народного собрания подвели в ток-шоу на СТВ. Читайте об этом здесь.
Игорь Позняк, СТВ:
Хорошо помню тот период, когда на фермеров мы смотрели чуть ли не как на космонавтов, первопроходцев. Сейчас какую роль они занимают в общем объеме выпуска вашей продукции и действительно ли они стали такой хорошей движущей силой в сельском хозяйстве?
Игорь Брыло, заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:
Я бы отметил, что то фермерство, которое было в начале нашей суверенной республики, наверное, не давало того КПД сельскохозяйственного, который сейчас дают наши фермеры, которые реально сейчас работают в секторе АПК. Под видом фермеров кто пилил дрова, кто пилил доски, кто пилил лес, и занимались непонятно чем. Это надо признать. Единицы были людей, которые занимались сугубо сельским хозяйством. Потому что и на тот момент, и на этот момент не скажем, что наша сельскохозяйственная отрасль сильно зарабатываемая, и именно в начале даже фермерства, в начале своей трудовой деятельности.
Что касается сейчас, надо дифференцировать, чем должен заниматься фермер в стране и чем должно заниматься государство. На сегодня, наверное, фермеру нашему начинающему, думающему, что он хочет быть фермером, нет смысловой нагрузки заниматься производством молока и мяса, именно крупного рогатого скота. Почему, отвечу. Потому что, наверное, сконкурировать с той машиной, которая заведена, государственной (а это наш клондайк, это наш бренд), наверное, очень сложно. Проблема стоит не в том, чтобы произвести 20 или 30 литров этого молока, а проблема с тем, куда ты его отдашь, где ты его переработаешь. Потому что практически добавленная стоимость идет на переработке – основа основ. И поэтому, не имея какой-то глубокой переработки, фермеру очень трудно вообще конкурировать на рынке.
Игорь Брыло: несмотря на политические вызовы, сельчане сработали достаточно неплохо (читайте здесь).