«Жареные перепёлки с пюре и соусом терияки». Как принимают туристов в белорусской агроусадьбе?

Новости Беларуси. Зоосад, конные прогулки, вкуснейший обед и баня. По таким ключевым словам мы нашли эту агроусадьбу, а точнее – Центр экологического туризма, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Сорок минут из Минска на машине – и вот мы здесь, в Дзержинском районе.

Дмитрий Боярович, корреспондент:

После активностей на свежем воздухе туристический маст-хэв – конечно же, обед. Думаете, борщ, цеппелины или драники? Не совсем. Жареные перепелки с пюре и соусом терияки в копченом дыме.





Нет, подают здесь, конечно, и традиционные белорусские блюда. Мачанку с блинами, скажем, заказывают часто. Но это пример того, как объект туризма может удовлетворить требовательного клиента. Ведь сегодня трудно удивить.

Я бы сказал, что это смесь белорусского и азиатского блюда, потому что кисло-сладкий соус терияки придает особый вкус. Здесь еще есть рисовые чипсы поверх пюре. Тоже симпатично на вкус.





Это блюдо приготовлено способом су-вид, то есть в вакууме, с использованием мини-коптильни. Мясо перепелки варилось около 11 часов. Благодаря этому оно буквально тает во рту.





Конечно же, все агроусадьбы предоставляют возможность проживания. Тут уж, как говорится, выбор на любой вкус и кошелек. В этом же центре можно насладиться уединением, природой и прекрасным видом из окна вот в таких домиках.





Посмотрите, какие ретровыключатели.





А еще здесь есть партизанский лагерь с землянками и полевой кухней. Можно поохотиться и попариться в бане. Но это, как говорится, уже совсем другая история.