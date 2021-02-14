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«Жареные перепёлки с пюре и соусом терияки». Как принимают туристов в белорусской агроусадьбе?

14 февраля 2021 17:57
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Новости Беларуси. Зоосад, конные прогулки, вкуснейший обед и баня. По таким ключевым словам мы нашли эту агроусадьбу, а точнее – Центр экологического туризма, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Сорок минут из Минска на машине –  и вот мы здесь, в Дзержинском районе.

«Жареные перепёлки с пюре и соусом терияки». Как принимают туристов в белорусской агроусадьбе?-1

Дмитрий Боярович, корреспондент:
После активностей на свежем воздухе туристический маст-хэв  конечно же, обед. Думаете, борщ, цеппелины или драники? Не совсем. Жареные перепелки с пюре и соусом терияки в копченом дыме.

«Жареные перепёлки с пюре и соусом терияки». Как принимают туристов в белорусской агроусадьбе?-4



Нет, подают здесь, конечно, и традиционные белорусские блюда. Мачанку с блинами, скажем, заказывают часто. Но это пример того, как объект туризма может удовлетворить требовательного клиента. Ведь сегодня трудно удивить.

«Жареные перепёлки с пюре и соусом терияки». Как принимают туристов в белорусской агроусадьбе?-6

Я бы сказал, что это смесь белорусского и азиатского блюда, потому что кисло-сладкий соус терияки придает особый вкус. Здесь еще есть рисовые чипсы поверх пюре. Тоже симпатично на вкус.

«Жареные перепёлки с пюре и соусом терияки». Как принимают туристов в белорусской агроусадьбе?-9



Это блюдо приготовлено способом су-вид, то есть в вакууме, с использованием мини-коптильни. Мясо перепелки варилось около 11 часов. Благодаря этому оно буквально тает во рту.

«Жареные перепёлки с пюре и соусом терияки». Как принимают туристов в белорусской агроусадьбе?-11



Конечно же, все агроусадьбы предоставляют возможность проживания. Тут уж, как говорится, выбор на любой вкус и кошелек. В этом же центре можно насладиться уединением, природой и прекрасным видом из окна вот в таких домиках.

«Жареные перепёлки с пюре и соусом терияки». Как принимают туристов в белорусской агроусадьбе?-13



Посмотрите, какие ретровыключатели.

«Жареные перепёлки с пюре и соусом терияки». Как принимают туристов в белорусской агроусадьбе?-15



А еще здесь есть партизанский лагерь с землянками и полевой кухней. Можно поохотиться и попариться в бане. Но это, как говорится, уже совсем другая история.

Зимой спрос меньше, но летом катаются ежечасно. Рассказываем про конеферму, где занимаются иппотерапией и спортивной ездой (читайте далее).

# Агротуризм # Туризм # Дмитрий Боярович # Фотофакт

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