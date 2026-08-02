«Теслу к печке не подключишь – это две разные системы». Бродов о ведении бизнеса в Беларуси и за рубежом

Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость нового выпуска – председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси по экономике, бюджету и финансам Роман Бродов. Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:

Различия в ведении бизнеса у нас и за рубежом.

Роман Бродов, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси по экономике, бюджету и финансам:

У Банка развития действительно была интересная особенность. Она не уникальная, она не монопольная. Экспортное финансирование – это штука, которой Банк развития действительно занимался в стране один из немногих, хотя 16-18 банков имели доступ к такому финансированию, но это сложно. Работа с нерезидентами особенно, предоставление кредитов иностранным партнерам с тем, чтобы они за эти деньги купили что-то у нас, а потом еще от них достать деньги – это, конечно, в вопросах кредитования – высший пилотаж. И там ты действительно чувствуешь, что каждый проект с каждой новой страной – это новое произведение искусства, извините за нескромность, потому что это новое государство для тебя, новый менталитет, новое законодательство, новые принципы ведения бизнеса. Александр Осенко:

Скажите, а Восток – дело тонкое? Роман Бродов:

Более чем тонкое, еще тоньше, чем тонкое. Например, в одну из стран мы приехали, и на входе в торговый центр висело два объявления. Стандартное – кружочек, перечеркнутая сигарета, у нас не курят. И второй кружочек – пистолет перечеркнутый. К нам, пожалуйста, без оружия заходите. Я понял, что ты по улице ходишь с людьми, которые носят оружие, и это нормально. Они на переговоры могут с оружием прийти. Эмоциональные люди.