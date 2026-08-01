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Какие задачи Президент поставил в Брестской области? Анонс «Недели»

01 августа 2026 19:10
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Но что страшнее для европейских граждан и опаснее для европолитиков: аномальная жара или рекордные масштабы миграционного кризиса? Неужели эта бомба замедленного действия уже взорвалась? А еще большое значение маленькой лампочки и планка качества, которую нельзя опускать: какие задачи для промышленников и аграриев поставил наш Президент в Брестской области? 
Эти и другие флагманские темы уходящей семидневки – в программе «Неделя». Сейчас наши коллеги готовят ее к эфиру. 

Не пропустите прямой эфир Ольги Коршун завтра, 2 августа, в 19:30. Как всегда, будет интересно!

# Погода # Александр Лукашенко

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