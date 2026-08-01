Какие задачи Президент поставил в Брестской области? Анонс «Недели»

Но что страшнее для европейских граждан и опаснее для европолитиков: аномальная жара или рекордные масштабы миграционного кризиса? Неужели эта бомба замедленного действия уже взорвалась? А еще большое значение маленькой лампочки и планка качества, которую нельзя опускать: какие задачи для промышленников и аграриев поставил наш Президент в Брестской области?

Эти и другие флагманские темы уходящей семидневки – в программе «Неделя». Сейчас наши коллеги готовят ее к эфиру.

Не пропустите прямой эфир Ольги Коршун завтра, 2 августа, в 19:30. Как всегда, будет интересно!