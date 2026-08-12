Новости по тегу #Роман Бродов

Главный акцент сделали на практике и подготовке кадрового резерва. Спикеры доступно объяснили участникам, как создаются и проверяются законы, разобрали, как сегодня развивается правовая система Беларуси и как идея превращается в реальный документ.
Каждый проект с каждой новой страной – это новое произведение искусства, извините за нескромность, потому что это новое государство для тебя, новый менталитет, новое законодательство, новые принципы ведения бизнеса.
Банк развития – это особый институт. Это специально созданная организация, чтобы финансировать проекты, которые просто на основе общерыночных механизмов могут не «взлететь».
Поэтому и не цифры, и не люди. Важно то, что мотивирует этих людей, о которых мы говорим.
В новом выпуске программы «Рецепт настоящего белоруса» – Роман Бродов, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси по экономике, бюджету и финансам.
Масштаб впечатляет, а программа первого дня расписана буквально по секундам.
Минск и Минская область готовы принять многочисленные российские делегации.
В Международном выставочном центре «БелЭкспо» завершается подготовка к одной из самых посещаемых площадок форума – выставке-ярмарке промышленного и аграрного потенциала.
Проект закона о переписи населения предусматривает ряд нововведений. Так, снижается возраст респондентов.
Решение об избрании принято в результате тайного голосования на заседании четвертой сессии.
Молодые люди оценили результативность системы наставничества и предложили ее усовершенствовать, а также уделить больше внимания финансовой грамотности – например, создать пособие по криптовалютам.
Спортсмены, олимпиадники, активисты, отличники – ими по праву гордятся в их школах и районах. Получить паспорт в канун Дня Конституции – большая честь.
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