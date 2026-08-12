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Новости по тегу #Роман Бродов

В Совете Республики прошел обучающий семинар «Основы законотворческой деятельности»
12 августа 2026 17:12

В Совете Республики прошел обучающий семинар «Основы законотворческой деятельности»

«Теслу к печке не подключишь – это две разные системы». Бродов о ведении бизнеса в Беларуси и за рубежом
02 августа 2026 07:31

«Теслу к печке не подключишь – это две разные системы». Бродов о ведении бизнеса в Беларуси и за рубежом

Коммерческие банки и Банк развития – Роман Бродов о кредитовании бизнеса в Беларуси
02 августа 2026 07:23

Коммерческие банки и Банк развития – Роман Бродов о кредитовании бизнеса в Беларуси

Цифры или люди – что важнее для экономики? Мнение Романа Бродова
02 августа 2026 07:15

Цифры или люди – что важнее для экономики? Мнение Романа Бродова

Что важнее для бизнеса и куда движется экономика Беларуси? Роман Бродов – в «Рецепте настоящего белоруса»
27 июля 2026 15:40

Что важнее для бизнеса и куда движется экономика Беларуси? Роман Бродов – в «Рецепте настоящего белоруса»

Главное экономическое событие лета! Как проходит XIII Форум регионов Беларуси и России?
25 июня 2026 17:00

Главное экономическое событие лета! Как проходит XIII Форум регионов Беларуси и России?

25 июня стартует XIII Форум регионов Беларуси и России: как проходит подготовка?
24 июня 2026 05:52

25 июня стартует XIII Форум регионов Беларуси и России: как проходит подготовка?

От выставки-ярмарки до переговоров и встреч! Как пройдет XIII Форум регионов Беларуси и России?
23 июня 2026 16:53

От выставки-ярмарки до переговоров и встреч! Как пройдет XIII Форум регионов Беларуси и России?

Изменение законов о прохождении военной службы и переписи населения рассмотрели в Совете Республики
02 июня 2026 13:51

Изменение законов о прохождении военной службы и переписи населения рассмотрели в Совете Республики

Игорь Брилевич избран на должность заместителя председателя Совета Республики
11 мая 2026 10:52

Игорь Брилевич избран на должность заместителя председателя Совета Республики

Глазами молодежи: новые идеи для развития белорусских регионов обсудили в Минске
31 марта 2026 06:54

Глазами молодежи: новые идеи для развития белорусских регионов обсудили в Минске

На площадке ЦИК прошла церемония вручения первых паспортов юным белорусам
10 марта 2026 16:56

На площадке ЦИК прошла церемония вручения первых паспортов юным белорусам