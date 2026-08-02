Коммерческие банки и Банк развития – Роман Бродов о кредитовании бизнеса в Беларуси

Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость нового выпуска – председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси по экономике, бюджету и финансам Роман Бродов. Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:

Вы работали в Банке развития. Развейте миф о выдаче кредитов нашим предпринимателям, бизнесу. Говорят, очень сложно получить кредитные средства.

Роман Бродов, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси по экономике, бюджету и финансам:

А почему вы считаете, что это миф? Александр Осенко:

Я считаю, что у нас очень сильно развита линейка кредитования. Или коммерческие банки настолько отличаются от Банка развития, что в Банк развития на самом деле сложно постучаться. Роман Бродов:

Банк развития – это особый институт. Это специально созданная организация, чтобы финансировать проекты, которые просто на основе общерыночных механизмов могут не «взлететь». Проекты сложные, сложно окупаемые, сложно реализуемые, допустим, в каких-то отдаленных районах, куда не каждый коммерсант зайдет. Может быть, они не генерируют достаточную эффективность, потому что новая продукция, или очень сложный рынок, или технологии инновационные, которые, с одной стороны, создают хорошую перспективу, но при этом рискованные для реализации, потому что могут не сработать на конечного потребителя. Поэтому Банк развития – достаточно специфическая организация с точки зрения финансирования. И сравнивать с банками впрямую по стоимости кредитов, конечно, нельзя.