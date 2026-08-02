Коммерческие банки и Банк развития – Роман Бродов о кредитовании бизнеса в Беларуси
Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость нового выпуска – председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси по экономике, бюджету и финансам Роман Бродов.
Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:
Вы работали в Банке развития. Развейте миф о выдаче кредитов нашим предпринимателям, бизнесу. Говорят, очень сложно получить кредитные средства.
Роман Бродов, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси по экономике, бюджету и финансам:
А почему вы считаете, что это миф?
Александр Осенко:
Я считаю, что у нас очень сильно развита линейка кредитования. Или коммерческие банки настолько отличаются от Банка развития, что в Банк развития на самом деле сложно постучаться.
Роман Бродов:
Банк развития – это особый институт. Это специально созданная организация, чтобы финансировать проекты, которые просто на основе общерыночных механизмов могут не «взлететь». Проекты сложные, сложно окупаемые, сложно реализуемые, допустим, в каких-то отдаленных районах, куда не каждый коммерсант зайдет.
Может быть, они не генерируют достаточную эффективность, потому что новая продукция, или очень сложный рынок, или технологии инновационные, которые, с одной стороны, создают хорошую перспективу, но при этом рискованные для реализации, потому что могут не сработать на конечного потребителя.
Поэтому Банк развития – достаточно специфическая организация с точки зрения финансирования. И сравнивать с банками впрямую по стоимости кредитов, конечно, нельзя.
Александр Осенко:
Точный инструмент для реализации того или иного инвестиционного проекта.
Роман Бродов:
Да, можно так сказать. Когда государство говорит: есть определенные проекты, которые требуют очень хорошей экспертизы, очень хорошего анализа, очень подробного изучения, правильного структурирования, но они не являются коммерческими общепринятого понимания. Это точный проект, он один такой будет в стране, вот его мы делаем, и поэтому стоимость ресурсов для него будет особенная.
Вот ключевой момент, почему стоимость ресурсов так сильно отличается от коммерческих банков. Приходится каждый проект разобрать, как в авиастроении, по запчастям, на маленькие-маленькие элементы. Посмотреть, какая запчасть годная к работе, ее опять на конвейер, какая негодная, какая требует доработки, переосмысления. Может быть, это потребует дополнительных капзатрат. Экспертиза банка в том числе помогает такие вопросы иногда и выявить.