Тертель о помилованных: ряд освобождённых лиц были рядовыми исполнителями, ими манипулировали

Недобрососедская политика западных стран по отношению к Беларуси, задержание 14 лиц за шпионаж в 2025 году, мотивы решения о помиловании. Накануне председатель КГБ Беларуси Иван Тертель раскрыл детали о зарубежных контактах главы нашего государства, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Что касается помилования, КГБ и Генеральная прокуратура принимали в процессе непосредственное участие. Последнее слово, согласно законодательству, – за Президентом.
Так, подчеркнул Иван Тертель, глава государства в первую очередь руководствовался гуманитарными критериями. Также очевидно стремление снизить уровень эскалации в нашем регионе. Помилование – жест доброй воли. Ожидаем ответных шагов западных партнеров для достижения консенсуса, подчеркнул Иван Тертель.
Иван Тертель, председатель КГБ Беларуси:
При принятии решений о помиловании всегда учитывается и такое обстоятельство, насколько то или иное лицо участвовало в противоправной деятельности. Мы видим из общего контекста, что ряд из этих лиц были втянуты в противоправную деятельность, ими манипулировали, они были рядовыми исполнителями. В конечном итоге те, кто ими манипулировал, находятся сейчас за рубежом, живут неплохо, носят хорошую брендовую одежду, имеют блага очень существенные за границей, нажитые, по нашим данным, в результате разворовывания различных фондов.
Американцы умные люди. Президент Трамп увидел эти злоупотребления, приняв ограничительные меры по работе соответствующих фондов, чтобы прекратить воровство бюджета США. В других странах пока по-другому. Но это вопрос властей этих государств. И, наверное, народ и население этих государств, в частности Литвы, некоторых других, имеют право задать вопрос своим чиновникам, на что расходуются кровные средства, которые могли бы пойти на поддержку стариков, медицину, на детей. И вообще на гуманитарные сферы.