Тертель о помилованных: ряд освобождённых лиц были рядовыми исполнителями, ими манипулировали

Недобрососедская политика западных стран по отношению к Беларуси, задержание 14 лиц за шпионаж в 2025 году, мотивы решения о помиловании. Накануне председатель КГБ Беларуси Иван Тертель раскрыл детали о зарубежных контактах главы нашего государства, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Что касается помилования, КГБ и Генеральная прокуратура принимали в процессе непосредственное участие. Последнее слово, согласно законодательству, – за Президентом.

Так, подчеркнул Иван Тертель, глава государства в первую очередь руководствовался гуманитарными критериями. Также очевидно стремление снизить уровень эскалации в нашем регионе. Помилование – жест доброй воли. Ожидаем ответных шагов западных партнеров для достижения консенсуса, подчеркнул Иван Тертель.