Белорусы о предстоящих выборах: это долг каждого гражданина республики

Инициативные группы продолжают сбор подписей в поддержку тех, кто претендует на статус кандидата в Президенты, территориальные комиссии по выборам ведут аккредитацию национальных наблюдателей. В Беларуси продолжается подготовка к главному политическому событию будущего года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Результаты предстоящих президентских выборов будут определяющим фактором развития государства, по крайней мере, на ближайшие пять лет. К электоральной кампании приковано внимание всего белорусского общества. Граждане демонстрируют высокий уровень правовой и политической грамотности, но главное – небезразличие к будущему страны. Единство стало ответом на попытки раскачать общество в 2020-м.

Наша страна состоит из всех нас, из частички. Каждый я – это семья. Голос каждого важен, безусловно, это наша судьба, дальнейшая жизнь. Поэтому, от того, что мы скажем, за кого проголосуем – важно, конечно же.

Я считаю, что от выбора каждого человека зависит будущее нашей страны. И очень важно сделать это будущее максимально комфортным для всех нас, чтобы это было лучшее, что мы можем сделать.

Я считаю, что должны приходить на голосование все, кому не безразлична судьба страны.

По данным социологов, не менее 80 % граждан принимают участие в выборах. Высокую явку эксперты прогнозируют и во время предстоящего голосования в январе.