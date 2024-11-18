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Александр Лукашенко поздравил народ Латвии с национальным праздником

18 ноября 2024 07:35
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Нужно, несмотря ни на что, бережно сохранять человеческие связи. Это подчеркнул Александр Лукашенко, поздравляя народ Латвии с национальным праздником – Днем провозглашения Республики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко поздравил народ Латвии с национальным праздником-2

Беларусь открыла для жителей Латвии и в целом для всех людей доброй воли свои двери и приглашает, несмотря ни на что, бережно сохранять обычные человеческие связи. «Это та ценность, которая может спасти мир, такой нужный для всех нас», – обратил внимание белорусский лидер.

# Александр Лукашенко # Беларусь-Латвия

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