Александр Лукашенко поздравил народ Латвии с национальным праздником

Нужно, несмотря ни на что, бережно сохранять человеческие связи. Это подчеркнул Александр Лукашенко, поздравляя народ Латвии с национальным праздником – Днем провозглашения Республики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Беларусь открыла для жителей Латвии и в целом для всех людей доброй воли свои двери и приглашает, несмотря ни на что, бережно сохранять обычные человеческие связи. «Это та ценность, которая может спасти мир, такой нужный для всех нас», – обратил внимание белорусский лидер.