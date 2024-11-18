Представительницы БСЖ встретились с иностранными студентами из Африки

Общение в неформальной обстановке для тех, кто находится вдали от своей родины, – еще одно теплое впечатление о нашей стране. Для обучения, чаще всего, студенты из Африки выбирают крупнейшие белорусские вузы. Среди них – БНТУ, БГУ, медицинский университет.

Дилан Мучигури, студент Белорусского национального технического университета (Зимбабве):

Я студент 1 курса БНТУ. В Беларусь я приехал шесть месяцев назад. Мне очень нравится белорусское образование. Я изучаю математику, химию, физику.

Ольга Шпилевская, председатель Белорусского союза женщин:

Мы для себя открываем Африку, как и Африка открывает нас для себя. И контакты, я вам скажу, несмотря на то, что, может быть, кому-то покажется, что что-то происходит медленно или не так активно – абсолютно неверно. Потому что все поступательно и очень активно, на мой взгляд, развивается. Самое важное – работа со студентами. Потому что когда молодые люди приезжают в нашу страну, когда они понимают, что это за страна, когда они здесь учатся, когда они получают образование – они увозят не только багаж знаний, компетенций, технологий то, о чем наши президенты говорили, но и увозят впечатления о стране, в которую можно приезжать для того, чтобы получать образование и сотрудничать с ней дальше.