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Представительницы БСЖ встретились с иностранными студентами из Африки

18 ноября 2024 07:50
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Представительницы Белорусского союза женщин встретились с приехавшими к нам учиться из Зимбабве и Кении, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Представительницы БСЖ встретились с иностранными студентами из Африки-2

Общение в неформальной обстановке для тех, кто находится вдали от своей родины, – еще одно теплое впечатление о нашей стране. Для обучения, чаще всего, студенты из Африки выбирают крупнейшие белорусские вузы. Среди них – БНТУ, БГУ, медицинский университет. 

Представительницы БСЖ встретились с иностранными студентами из Африки-4

Дилан Мучигури, студент Белорусского национального технического университета (Зимбабве):
Я студент 1 курса БНТУ. В Беларусь я приехал шесть месяцев назад. Мне очень нравится белорусское образование. Я изучаю математику, химию, физику.

Ольга Шпилевская, председатель Белорусского союза женщин:
Мы для себя открываем Африку, как и Африка открывает нас для себя. И контакты, я вам скажу, несмотря на то, что, может быть, кому-то покажется, что что-то происходит медленно или не так активно – абсолютно неверно. Потому что все поступательно и очень активно, на мой взгляд, развивается. Самое важное – работа со студентами. Потому что когда молодые люди приезжают в нашу страну, когда они понимают, что это за страна, когда они здесь учатся, когда они получают образование – они увозят не только багаж знаний, компетенций, технологий то, о чем наши президенты говорили, но и увозят впечатления о стране, в которую можно приезжать для того, чтобы получать образование и сотрудничать с ней дальше.

Представительницы БСЖ встретились с иностранными студентами из Африки-6

Иностранную молодежь познакомили с продукцией отечественных предприятий, угостили национальными блюдами. Также прошла встреча с руководством БСЖ, представителями госорганов и ректорами вузов страны.

# Ольга Шпилевская # Иностранные студенты в Беларуси # Белоруский союз женщин

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