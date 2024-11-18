«Метаболизм у человека стабилен до 60 лет». Узнали, в чём секреты хорошего обмена веществ

Метаболизм – это сложный биохимический процесс, в результате которого пища превращается в энергию. Он играет ключевую роль в процессе похудения, так как определяет скорость сжигания калорий. Чем быстрее метаболизм, тем быстрее организм способен избавляться от лишнего веса.

Наталья Солонович, гинеколог-эндокринолог клиники «Мерси»:

Если мы будем говорить о метаболизме человека, это сложные процессы. В организм поступают витамины, минералы в виде пищи, и они нам дают энергию. Энергию как в общем, так и на клеточном уровне. Сейчас проводится очень много исследований, которые говорят о том, что в принципе метаболизм у человека стабилен до 60 лет.

Метаболизм у каждого человека индивидуален и зависит от множества факторов, включая генетику, пол, возраст, физическую активность и питание. Различные факторы могут повлиять на нарушение такого важного процесса. Наталья Солонович:

Если мы имеем эндокринопатии, когда у нас неправильно усваиваются какие-то питательные вещества, это может приводить к избытку веса, но это не говорит о том, что вот вам 45 лет – значит, у вас замедлен метаболизм и вы от этого стали набирать массу тела. Да, можно сказать, что есть гормональные изменения. Например, у женщин – прием препаратов-контрацептивов, беременность, роды. Все несомненно влияет. Но мы не должны делать акцент, что конкретно возраст или прием гормональных препаратов – значит, у вас вопросы со здоровьем уже есть.

Качественный сон – ключевой фактор хорошего метаболизма. Его недостаток может привести к гормональным колебаниям, которые влияют на обмен веществ. Не менее важную роль играет и управление стрессом. Находясь в таком состоянии, организм начинает вырабатывать кортизол – гормон, который активирует режим «борьбы или бегства», что может привести к замедлению метаболизма и увеличению аппетита. Наталья Солонович:

Замедлить метаболизм могут, конечно же, эндокринные нарушения. Например, гипотериоз. И пока там не будет скоррегирована функция щитовидной железы, человек может просто бесконтрольно набирать вес, хотя дело не в питании. Он может питаться так же, как он питался накануне.